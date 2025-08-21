Ο μεγάλος πλούτος στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Μπαράζ εξονυχιστικών φορολογικών ελέγχων σε πλούσιους φορολογούμενους και στα μέλη των οικογενειών τους, καθώς επίσης και σε μεγάλες ανώνυμες εταιρείες έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του το νεοσύστατο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕΜΕΦ).

Η ελεγκτική υπηρεσία, η οποία προέκυψε από τη συγχώνευση του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) με το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ) και άρχισε να λειτουργεί από τις 17 Φεβρουαρίου 2025, έχει καταφέρει, μέχρι και το τέλος Μαΐου του τρέχοντος έτους, μέσα σε μόλις 2,5 μήνες, να ολοκληρώσει 384 ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα με μεγάλο πλούτο και σε μεγάλες εταιρείες και έχει κατορθώσει να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 26,42 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 68.802,08 ευρώ κατά μέσο όρο σε κάθε ελεγχόμενο φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση.

Ήδη, δε, από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαΐου 2025, έχει εισπράξει το 94,6% των ποσών αυτών, δηλαδή 25 εκατ. ευρώ.

Άλλοι 1.409 φορολογικοί έλεγχοι ήταν στις 31 Μαΐου 2025 σε εξέλιξη και διεκπεραιώνονταν από τους εφοριακούς υπαλλήλους του ΚΕΜΕΦ, με τις προσδοκίες για τον καταλογισμό φόρων και προστίμων σε οικονομικά ισχυρούς φορολογούμενους στην Ελλάδα να ανεβαίνουν.

Το ΚΕΜΕΦ θεωρείται η πλέον ολοκληρωμένη φοροελεγκτική υπηρεσία της χώρας με πανελλαδική ελεγκτική αρμοδιότητα. Σκοπός της σύστασης και της λειτουργίας του ήταν η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις και πρόσωπα με πολύ υψηλά εισοδήματα ή περιουσίες.

Ειδικότερα, στο ΚΕΜΕΦ συγχωνεύτηκαν και ενσωματώθηκαν οι λειτουργίες του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ).

Η νέα αυτή ενιαία υπηρεσία ελέγχου εστιάζει σε φορολογουμένους με μεγάλα οικονομικά μεγέθη, πολυπλοκότητα στη φορολογική τους εικόνα και υψηλή πιθανότητα φορολογικού κινδύνου. Έχει πανελλαδική αρμοδιότητα για φορολογικούς ελέγχους και ενέργειες συμμόρφωσης.

Πιο συγκεκριμένα, το ΚΕΜΕΦ:

α) έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί φορολογικούς ελέγχους σε:

· Πολυεθνικές και μεγάλες εγχώριες επιχειρήσεις.

· Φυσικά πρόσωπα με πολύ υψηλά εισοδήματα ή περιουσία.

· Φορολογουμένους με σύνθετες ή διασυνοριακές συναλλαγές.

β) αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση κινδύνου για τον εντοπισμό υποθέσεων υψηλής φορολογικής σημασίας.

γ) παρακολουθεί τη φορολογική συμμόρφωση αυτών των φορολογουμένων σε ετήσια βάση.

Αρμοδιότητες

Αναλυτικά, οι πιο σημαντικές αρμοδιότητες του ΚΕΜΕΦ είναι οι εξής:

1.Ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και ο περιορισμός των φορολογικών στρεβλώσεων που διαπιστώνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις (οντότητες) και στους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου, όλης της επικράτειας, καθώς και στους κατοίκους εξωτερικού, μέσω της εφαρμογής βελτιωμένων διαδικασιών ελέγχου και είσπραξης.

2.Η διενέργεια ελέγχων στους πλέον οικονομικά επιφανείς φορολογούμενους όλης της επικράτειας, στους κατοίκους εξωτερικού και στους φορολογουμένους, φυσικά πρόσωπα, που κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου υπηρετούν σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εξαιρουμένων αυτών που υπηρετούν στο ΚΕΜΕΦ.

3.Η διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024).

4.Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των οικονομικά ισχυρών φορολογουμένων και για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί από αυτούς.

5.Η διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας για την τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4557/2018 για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα υπόχρεα πρόσωπα.

6.Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των ποσοστών κάλυψης των ελέγχων, που έχουν τεθεί από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙΕΣΕΛ) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ), σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, και η παρακολούθηση της πορείας αυτών.

7.Η αποτελεσματική και η αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα που αναπτύσσονται από τη ΔΙΕΛΔΙ.

8.Η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (ΓΔΦ).

9.Η σύνταξη και η υποβολή των μηνυτήριων αναφορών στον αρμόδιο εισαγγελέα για υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής που έχουν ολοκληρωθεί.

10.Η λήψη διασφαλιστικών μέτρων των συμφερόντων του Δημοσίου για περιπτώσεις ελεγχομένων που θεωρούνται ύποπτοι για μεγάλη φοροδιαφυγή (δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιεχομένου των τραπεζικών θυρίδων).

11.Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου και των προγραμμάτων ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων (οντοτήτων) και των φορολογουμένων μεγάλου πλούτου.

12.Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου επί υποθέσεων που αφορούν τόσο σε κατοχή ακίνητης περιουσίας όσο και σε μεταβίβαση κινητής και ακίνητης περιουσίας (κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων).

13.Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου επί υποθέσεων που αφορούν αντιμετώπιση και διαχείριση υποθέσεων υψηλού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι οποίες άπτονται ειδικών φορολογικών θεμάτων και προϋποθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και ελεγκτικές δεξιότητες, καθώς απαιτούν την εφαρμογή σύνθετων ελεγκτικών μεθόδων.

14.Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε κατοίκους εξωτερικού.

15.Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των κατοίκων εξωτερικού και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί.

Σημειώνεται, τέλος, ότι σύμφωνα με τα όσα είχε επισημάνει η διοίκηση της ΑΑΔΕ λίγο πριν από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΜΕΦ, η νέα αυτή υπηρεσία θα διασφαλίσει φορολογικό έλεγχο 360 μοιρών, διενεργώντας συνδυαστικούς ελέγχους, ιδιαίτερης πολυπλοκότητας με σύγχρονες ελεγκτικές μεθόδους σε οντότητες-εταιρικά σχήματα και μετόχους – εταίρους – διαχειριστές, που θα εκτείνονται σε μεγαλύτερο εύρος της φορολογικής ελεγκτικής αλυσίδας, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής (π.χ. έλεγχοι φοροαποφυγής μέσω τεχνητών διευθετήσεων και υβριδικών μέσων, έλεγχοι κρυπτονομισμάτων, NFTs και λοιπών μέσων και εργαλείων κρυπτογράφησης).