ΑΑΔΕ: Διακοπή δραστηριότητας με ένα κλικ

Ξεκάθαρους κανόνες ώστε οι φορολογούμενοι να προχωρούν σε διακοπή δραστηριότητας μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν την εφορία θέτει απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή.

Μέσα από ειδική εφαρμογή οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δηλώνουν το κλείσιμο της δραστηριότητάς τους.

Η Φορολογική Διοίκηση, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία διακοπής, ελέγχει αν υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία της επιχείρησης που έγιναν μετά την ημερομηνία που δηλώνεται ως διακοπή.

Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία δηλώσει ότι σταματά τη δραστηριότητά της την 31η Μαΐου, αλλά στις 15 Ιουνίου έχει δηλωθεί αλλαγή έδρας ή προσθήκη νέου διαχειριστή, τότε η διακοπή δεν μπορεί να ανατρέξει στην 31η Μαΐου, αλλά θα ληφθεί υπόψη η πιο πρόσφατη μεταβολή.

Αλλαγές στοιχείων

Η απόφαση καλύπτει σχεδόν κάθε πιθανή μεταβολή στα στοιχεία μιας επιχείρησης, από την αλλαγή επωνυμίας, έδρας και δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), μέχρι τις αλλαγές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους εταίρους ή στους νόμιμους εκπροσώπους.

Επίσης εξετάζονται αλλαγές που σχετίζονται με το καταστατικό, το μετοχικό κεφάλαιο, την εγγραφή στο επιμελητήριο, το καθεστώς ΦΠΑ και τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Επίσης, στην περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες σε αυτά τα στοιχεία, ο φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος πρώτα να τις τακτοποιήσει, διαφορετικά η ημερομηνία παύσης δεν θα γίνεται δεκτή.

Ωστόσο προβλέπεται ότι αλλαγές που δεν συνιστούν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα – όπως η αντιστοίχιση ΚΑΔ, η δήλωση κατοικίας ως έδρας ή η θέση σε αδράνεια – δεν «εμποδίζουν» την αναδρομική διακοπή.

Τι γίνεται σε περίπτωση εκκαθάρισης

Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή έχει λυθεί, εφόσον αποδεικνύεται ότι στην πράξη είχε σταματήσει τη δραστηριότητά της νωρίτερα, τότε αυτός ο χρόνος αναγνωρίζεται ως ημερομηνία διακοπής, ακόμη κι αν η επίσημη διαγραφή στο ΓΕΜΗ έγινε πολύ αργότερα. Έτσι, μια εταιρεία που έπαψε να λειτουργεί το 2021 αλλά διαγράφηκε το 2023, μπορεί πλέον να δηλώσει το 2021 ως χρόνο παύσης.

Από τον Σεπτέμβριο, ένας επαγγελματίας που θέλει να κλείσει την ατομική του επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά, δηλώνοντας ως ημερομηνία διακοπής την 30η Σεπτεμβρίου. Το σύστημα θα «διασταυρώσει» αυτόματα τα στοιχεία του: αν έχει δηλωθεί αλλαγή επωνυμίας ή προσθήκη ΚΑΔ τον Αύγουστο, τότε η πραγματική διακοπή θα μεταφερθεί υποχρεωτικά στον Αύγουστο. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες εκκρεμότητες, η παύση θα περάσει ακριβώς στην ημερομηνία που έχει δηλώσει.