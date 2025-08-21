Γιατί ο Guardian λέει την Ελλάδα «Ταϊλάνδη της Ευρώπης»

«Το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που οι Έλληνες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το ετήσιο προσκύνημά τους στις παραλίες. Οι ανέμελες στιγμές του καλοκαιριού έχουν για πολλούς υποκύψει στη σκληρή πραγματικότητα της επιβίωσης».

Υπερβολή του Guardian, ή όχι; Πολλοί είναι οι Έλληνες στον χώρο του τουρισμού, και όχι μόνο, που συμφωνούν. Το ίδιο δείχνουν και τα στοιχεία.

«Είμαστε η Ταϊλάνδη της Ευρώπης», λέει ένας καταστηματάρχης, παραπέμποντας στο μοντέλο της χώρας, που ενώ βασίζει μεγάλο μέρος της οικονομίας της στον τουρισμό, οι ίδιοι οι πολίτες της αδυνατούν να κάνουν διακοπές.

Αυτό συμβαίνει εν μέρει, επειδή η Ελλάδα είναι ένας τόσο τέλειος προορισμός για διακοπές που οι Έλληνες δεν μπορούν πλέον να τις αντέξουν οικονομικά.

Ενώ ο τουρισμός είναι η κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας τουλάχιστον μία στις πέντε θέσεις εργασίας, η επιτυχία του έχει παράλληλα οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των τιμών. Αντίθετα, οι μισθοί παρέμειναν στάσιμοι, με τον πληθωρισμό να ξεπερνά κατά πολύ τα ποσοστά άλλων χωρών της ΕΕ, προκαλώντας απότομη αύξηση του κόστους ζωής. Όσοι καταφέρνουν να βάλουν χρήματα στην άκρη λένε ότι όλο και περισσότερο θεωρούν φθηνότερο να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα.

«Οι μελέτες μας δείχνουν ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος», λέει ο Τάκης Καλόφωνος, οικονομικός σύμβουλος της ΕΕΚΕ, της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της Ελλάδας.

Πτώση ακόμη και στην κοντινή Αίγινα

Ο Guardian, κάνει ειδική αναφορά στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Αν και είναι ιδιαίτερα δημοφιλή λόγω της εγγύτητας με την Αθήνα και των φθηνών ναύλων, οι πωλήσεις εισιτηρίων έχουν πέσει στο μισό σύμφωνα με τον πράκτορα Τάσο Παπαδόπουλο.

«Πέρυσι οι ουρές για τα πλοία ήταν πολύ μεγαλύτερες, αναφέρει. «Φαίνεται ότι ο κόσμος δεν ταξιδεύει. Το Σαββατοκύριακο έχει περισσότερη κίνηση, αλλά οι πωλήσεις εισιτηρίων έχουν πέσει κατά 50% περίπου».

Το 2024, η Αίγινα προσέλκυσε περισσότερους από 2 εκατομμύρια επισκέπτες, πολλοί από τους οποίους ήταν Έλληνες με περιορισμένο προϋπολογισμό, που τους προσέλκυσαν οι προσιτές τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

«Την ίδια εποχή, τον περασμένο Αύγουστο, όλες οι ξαπλώστρες εκεί ήταν πιασμένες από τις 10 το πρωί», λέει ο Κωνσταντίνος Τσάντας, που έχει επιχείρηση θαλάσσιων σπορ. Φέτος είναι άδειες. Ξέρω ανθρώπους που ασχολούνται με θαλάσσια σπορ σε όλη τη χώρα και όλοι λένε το ίδιο: ότι η δουλειά έχει πέσει. Και να σκεφτείς ότι η Αίγινα είναι σχετικά φθηνή».

«Ενώ πριν από 10 χρόνια οι άνθρωποι πήγαιναν 20 ή ακόμα και 30 ημέρες διακοπές, φέτος το καλοκαίρι θα πάνε λιγότερο από μια εβδομάδα. Οι Κυκλάδες και τα πιο απομακρυσμένα νησιά είναι ένα μακρινό όνειρο για πολλούς Έλληνες. Ποιος μπορεί να πληρώσει 450 ευρώ για εισιτήρια πλοίου, που είναι το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο, όταν ο μέσος μισθός είναι 1.342 ευρώ το μήνα;».

«Δεν μπορώ να πληρώσω 200 ευρώ τη βραδιά»

Η μεγάλη απόδραση του Αυγούστου – που συχνά επικεντρώνεται στη θρησκευτική γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου – για πολλούς έχει περιοριστεί σε μερικές μέρες που περνούν με την οικογένεια ή τους φίλους τους σε χωριά της ενδοχώρας.

«Θα ήθελα πολύ να περάσω λίγο χρόνο στην Αμοργό, αλλά το να πάω σε ένα νησί τόσο μακριά είναι απλά αδύνατο», λέει η 28χρονη Ισμήνη Μπαλάλη, που αγωνίζεται να επιβιώσει με τον μισθό των 850 ευρώ, δουλεύοντας στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

«Δεν μπορώ να πληρώσω 200 ευρώ τη βραδιά για ένα δωμάτιο. Όλοι οι φίλοι μου βρίσκονται στην ίδια θέση, και όλοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Αυτό το καλοκαίρι θα πάμε λίγες μέρες διακοπές, εδώ και εκεί».

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat, επιβεβαίωσε πρόσφατα τα ευρήματα της EEKE, ανακοινώνοντας ότι το 46% των Ελλήνων – 19% περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό της ΕΕ – δεν μπόρεσαν να κάνουν διακοπές μιας εβδομάδας πέρυσι.

Η Αθήνα γεμάτη τον Αύγουστο: Αδιανόητο

Στην Αθήνα, ο φετινός Αύγουστος έχει προκαλέσει σκηνικά που ήταν αδιανόητα στο παρελθόν: τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι γεμάτα, η κίνηση στο κέντρο της πόλης δεν έχει μειωθεί καθόλου, οι θέσεις στους υπαίθριους κινηματογράφους είναι εξαντλημένες και τα μπαρ και τα fast food είναι γεμάτα από νεαρούς Έλληνες που δεν μπόρεσαν να φύγουν.

Μια δημοσκόπηση της Alco τον Ιούνιο αποκάλυψε ότι η ραγδαία αύξηση του κόστους διαμονής, των ναύλων των πλοίων και των τιμών στα εστιατόρια είναι τα κύρια εμπόδια για τα ταξίδια.

Μιλούν για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας, αλλά κανένας από αυτούς τους θετικούς δείκτες δεν επηρεάζει ανθρώπους όπως εμένα», λέει η κ. Μπαλάλη. «Και δεν νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση νοιάζεται και πολύ».

«Οι Έλληνες δεν μπορούν πλέον να απολαύσουν αυτό που ήταν μέχρι τώρα παράδοση, τις διακοπές του Αυγούστου», λέει ο καθηγητής Χρήστος Πιτέλης, ειδικός σε θέματα βιομηχανικής οικονομίας και τουρισμού στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον. «Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος καθιστά αυτή την εμπειρία απρόσιτη για πολλούς».

«Παρέχουμε υπηρεσίες για να απολαμβάνουν οι άλλοι»

«Είμαστε η Ταϊλάνδη της Ευρώπης. Παρέχουμε υπηρεσίες για να απολαμβάνουν οι άλλοι», λέει ο Άρης Αποκιάν, παρατηρώντας τους περαστικούς τουρίστες έξω από το κατάστημα χαλιών όπου εργάζεται στο κέντρο της Αθήνας.

Ενώ οι ξένοι ζουν το όνειρό τους στην Ελλάδα, εμείς βιώνουμε την πικρή πλευρά όλων όσων δεν πάνε καλά. Ποιος θέλει να πάει διακοπές όταν του λένε ότι οι λογαριασμοί θα αυξηθούν;»

naftemporiki.gr