Αμεση παραίτηση μέλους του ΔΣ της FED ζητάει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τετάρτη το μέλος του Δ.Σ. της Fed, Λίζα Κουκ να παραιτηθεί άμεσα, επικαλούμενος αίτημα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης των ΗΠΑ προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει την υπόθεση Κουκ για φερόμενη απάτη σε στεγαστικά δάνεια.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε και χθες επίθεση στον πρόεδρο της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, λέγοντας όι «πλήττει» τον κλάδο των ακινήτων «πολύ άσχημα», απαιτώντας, για ακόμη μια φορά, να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων.

«Θα μπορούσε κάποιος παρακαλώ να ενημερώσει τον Τζερόμ ‘Πολύ Αργά’ Πάουελ ότι πλήττει τη βιομηχανία της κατοικίας πολύ άσχημα; Ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει ενυπόθηκο δάνειο εξαιτίας του. Δεν υπάρχει πληθωρισμός και σύμφωνα με όλους τους δείκτες είναι καιρός να γίνει μεγάλη μείωση των επιτοκίων», ανέφερε μέσω Truth Social.