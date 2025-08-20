Logo Image

Αμεση παραίτηση μέλους του ΔΣ της FED ζητάει ο Τραμπ

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Αμεση παραίτηση μέλους του ΔΣ της FED ζητάει ο Τραμπ

REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Για φερόμενη απάτη σε στεγαστικά δάνεια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τετάρτη το μέλος του Δ.Σ. της Fed, Λίζα Κουκ να παραιτηθεί άμεσα, επικαλούμενος αίτημα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης των ΗΠΑ προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει την υπόθεση Κουκ για φερόμενη απάτη σε στεγαστικά δάνεια.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε και χθες επίθεση στον πρόεδρο της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, λέγοντας όι «πλήττει» τον κλάδο των ακινήτων «πολύ άσχημα», απαιτώντας, για ακόμη μια φορά, να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων.

«Θα μπορούσε κάποιος παρακαλώ να ενημερώσει τον Τζερόμ ‘Πολύ Αργά’ Πάουελ ότι πλήττει τη βιομηχανία της κατοικίας πολύ άσχημα; Ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει ενυπόθηκο δάνειο εξαιτίας του. Δεν υπάρχει πληθωρισμός και σύμφωνα με όλους τους δείκτες είναι καιρός να γίνει μεγάλη μείωση των επιτοκίων», ανέφερε μέσω Truth Social.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube