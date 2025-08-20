Γ. Τζιβιλάκης (Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας) στο Naftemporiki TV: Στόχος να ξεπεράσουμε τους 80.000 ελέγχους – Τα νέα ψηφιακά εργαλεία

«Φέτος φιλοδοξούμε να ξεπεράσουμε τους 80.000 ελέγχους που έγιναν το 2024», δήλωσε ο Γιώργος Τζιβιλάκης, διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, μιλώντας σήμερα στο κανάλι της «Ναυτεμπορικής» και στην εκπομπή In Business με την Μαρία Σμιλίδου.

«Με το παλιό ΣΕΠΕ γίνονταν περίπου 55.000 – 60.000 έλεγχοι το χρόνο. Εμείς τον πρώτο χρόνο, το 2023, κάναμε 74.000 ελέγχους, το 2024 αγγίξαμε τις 80.000 και φέτος φιλοδοξούμε να τις ξεπεράσουμε. Άρα λοιπόν, ο ένας στόχος είναι οι περισσότεροι έλεγχοι» ανέφερε.

Από εκει και πέρα, όπως επισήμανε, «το ζήτημα δεν είναι να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, αλλά να χρησιμοποιούμε καινούρια εργαλεία». «Έτσι λοιπόν από το 2023 έχουμε αρχίσει να αντικαθιστούμε το παλιό δελτίο ελέγχου και κάνουμε ελέγχους με τάμπλετ, κάτι που σημαίνει διαφάνεια και ταχύτητα. Επίσης έχουμε αρχίσει να στήνουμε ένα δικό μας σύστημα risk analysis. Έχουμε αρχίσει να χρησιμοποιούμε ψηφιακά εργαλεία. Χρησιμοποιούμε ένα σύστημα BI, το όποιο θα βοηθήσει οι έλεγχοι που γίνονται να είναι και στοχευμένοι. Τι θα πει αυτό; Με τους ελέγχους που κάνουμε σήμερα αποκαλύπτουμε παραβατικότητα σε επίπεδο 25%, δηλαδή σε κάθε 4 ελέγχους βλέπουμε μια παράβαση. Με το σύστημα BI, ανεξάρτητα από το πόσοι θα είναι οι έλεγχοι – που θα είναι περισσότεροι – θα είναι πιο στοχευμένοι. Δηλαδή θα αποκαλύπτεται η παραβατικότητα σε επίπεδο 80-90%, θα εντοπίζονται οι έλεγχοι ακριβώς εκεί που υπάρχει η παραβατικότητα» εξήγησε.

Τέλος ανέφερε ότι ναι μεν, η ψηφιακή κάρτα μπορεί να δημιουργεί κραδασμούς αλλά «είναι μια επανάσταση καθώς για πρώτη φορά παρέχει δυνατότητα στον εργαζόμενο να βλέπει τις ώρες που εργάζεται».