Παραλίες υπό κατάληψη: 11.500 καταγγελίες στο MyCoast για αυθαιρεσίες σε ξαπλώστρες και πρόσβαση

Ομπρέλες και ξαπλώστρες σε παραλία χωρίς άδεια χρήσης αιγιαλού, εμπόδια στην ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, παρεμβάσεις που αλλοιώνουν την μορφολογία της ακτής αλλά και έλλειψη ναυαγοσώστη αποτελούν μόνο ένα δείγμα των καταγγελιών που έκαναν οι πολίτες μέσω της πλατφόρμας MyCoast φέτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τα μέσα Μαΐου έως και τις 17 Αυγούστου η πλατφόρμα είχε δεχθεί 11.512 καταγγελίες.

Αν και ο αριθμός είναι μειωμένος περίπου κατά 50% σε σχέση με πέρυσι, οι πολίτες εξακολουθούν να εντοπίζουν παρανομίες και αυθαιρεσίες όσον αφορά τις παραλίες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΟ έχουν ήδη προχωρήσει στον έλεγχο του 55% με 60% των καταγγελιών και εντόπισαν ότι το 15% με 20% των περιπτώσεων «έκρυβε» παραβάσεις.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των καταγγελιών είναι ανώνυμες καθώς από τις 11.512 που έγιναν στην πλατφόρμα, οι 9.920 είναι ανώνυμες και οι 1.592 επώνυμες. Χαλκιδική (2.443), Ανατολική Αττική (1.048), Κυκλάδες (817) και Δωδεκάνησα (793) συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών.

Οι παραβάσεις

Πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχουν οι καταγγελίες για ξαπλώστρες στην παραλία χωρίς άδεια χρήσης αιγιαλού που έφτασαν στις 7.449. Ακολουθούν 1.811 αναφορές για εμπόδια που κόβουν την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, 781 για παρεμβάσεις που αλλοίωσαν τη μορφολογία της ακτής, 341για μη ανάρτηση πινακίδας, 340 για παρακώληση πρόσβασης ΑμεΑ, 319 για απουσία ναυαγοσώστη, 284 για ελλιπής καθαριότητα και 187 για ανεπαρκείς υποδομές.

Ειδικά στο σκέλος των καταγγελιών για ξαπλώστρες στην παραλία χωρίς άδεια χρήσης οι περιοχές που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο «ενδιαφέρον» των πολιτών ήταν η Χαλκιδική με 1.672 καταγγελίες (Σιθωνία 558, Κασσάνδρα 766), η περιοχή της Ανατολικής Αττικής με 630 καταγγελίες (κυρίως σε Σπάτα, Ωρωπό και Ραφήνα), η Ρόδος με 282 καταγγελίες και η Καβάλα στην περιοχή Παγγαίου με 208 καταγγελίες.

Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα καταπάτησης παραλίας χωρίς άδεια ο εντοπισμός επιχειρηματία στην Άφυτο Χαλκιδικής όπου οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι είχε τοποθετήσει ξαπλώστες σε 2,5 στρέμματα ενώ η παραχώρηση που είχε υπογράψει ήταν για 500 τμ.

Η περιοχή της Χαλκιδικής συγκεντρώνει την «μερίδα του λέοντος» και στις καταγγελίες για παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης στην παραλία καθώς σε σύνολο 1.811, οι 401 αφορούν τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Εξίσου σημαντικός αριθμός καταγγελιών αφορά περιοχές όπως την Ανατολική Αττική με 182 π.χ. στην περιοχή Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης με 37 καταγγελίες για εμπόδια στην πρόσβαση στην παραλία, Μαγνησία 74, Κέρκυρα 64, Θάσος 58, Λευκάδα & Ζάκυνθος με 30 καταγγελίες έκαστες.

Ανησυχητικά είναι όμως και τα στοιχεία για τις παραλίες οι οποίες δεν είχαν ναυαγοσώστη, με τους πολίτες να καταγγέλλουν 48 περιπτώσεις στη Μαγνησία όπως Βόλο και Νότιο Πήλιο, 38 στην Πάργα ενώ στη Χαλκιδική αναφέρθηκαν 66 περιπτώσεις κυρίως σε Κασσάνδρα και Σιθωνία.

Τα πρόστιμα

Από 2.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ φτάνουν τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία. Πιο συγκεκριμένα :

– Για τοποθέτηση κατασκευών όπως κτίσματα, τοιχία, ζαρντινιέρες, περιφράξεις παντός τύπου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στον όγκο της κατασκευής. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, το πρόστιμο της παρούσας τετραπλασιάζεται.

– Για κινητά στοιχεία που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα όπως αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, βαρέα οχήματα, τέντες επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που παρεμποδίζεται. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στον όγκο των αντικειμένων που παρεμποδίζουν τη διέλευση.

– Για ρίψη μπάζων, οικοδομικών υλικών και κάθε είδους απορριμμάτων σε σημεία διέλευσης του κοινού προς τη θάλασσα, πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που εμποδίζεται (διπλάσιο αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού).

– Για άσκηση κάθε είδους δραστηριότητας ή εκδήλωσης, ατομικής ή συλλογικής, επαγγελματικής ή μη, μόνιμης ή προσωρινής, που κωλύει την άμεση πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που εμποδίζεται.

– Για κάθε είδους σωματική ή λεκτική παρεμπόδιση, πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Τα πρόστιμα δεν μπορούν να υπολείπονται των 2.000 ευρώ ή να υπερβαίνουν τις 60.000 ευρώ.