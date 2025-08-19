Στα 123,77 δισ. ο τζίρος των επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο – Οι κλάδοι που ξεχώρισαν

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το β’ τρίμηνο για τον τζίρο των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 123,779 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, οπότε και είχε ανέλθει σε 122,214 δισ..

Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη άνοδο

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το β’ τρίμηνο 2025 σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία κατά 15,0%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση, κατά 0,9%.

Η εικόνα του Ιουνίου

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2025 ανήλθε σε 36,517 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,3% σε σχέση με τον περυσινό Ιούνιο, οπότε και είχε διαμορφωθεί σε 34,346 δισ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές, κατά 23,6%, ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 0,1%