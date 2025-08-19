Logo Image

Στα 123,77 δισ. ο τζίρος των επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο – Οι κλάδοι που ξεχώρισαν

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Στα 123,77 δισ. ο τζίρος των επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο – Οι κλάδοι που ξεχώρισαν

Αύξηση 1,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το β’ τρίμηνο για τον τζίρο των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 123,779 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, οπότε και είχε ανέλθει σε 122,214 δισ..

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη άνοδο

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το β’ τρίμηνο 2025 σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία κατά 15,0%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση, κατά 0,9%.

Η εικόνα του Ιουνίου

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2025 ανήλθε σε 36,517 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,3% σε σχέση με τον περυσινό Ιούνιο, οπότε και είχε διαμορφωθεί σε 34,346 δισ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές, κατά 23,6%, ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 0,1%

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube