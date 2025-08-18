Κάμψη στον κλάδο της κομπόστας «βλέπει» η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας

«Τα στοιχεία μας λένε ότι την τελευταία 15ετία έχουμε σταδιακή μείωση των εξαγωγών κομπόστας», επισήμανε ο Κώστας Αποστόλου, πρόεδρος της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδας, μιλώντας στην εκπομπή In Business του Naftemporiki TV με τη Μαρία Σμιλίδου.

«Οι αιτίες της μείωσης των εξαγωγών είναι ο ανταγωνισμός από την Κίνα, όπου εξάγουν περίπου περισσότερο από την μισή ελληνική παραγωγή και προσφέρουν πιο δελεαστικές τιμές», σχολίασε, ενώ πρόσθεσε την αλλαγή σκηνικού εντός της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αυξήσεις στις τιμές πώλησης.

Ως προς το τι μέλλει γενέσθαι, ανέφερε ότι «πρέπει να υπάρχει πίεση ώστε οι αγορές που αγόραζαν το προϊόν μας να επανέλθουν στο προσκήνιο και εμείς να επανέλθουμε στα υψηλά επίπεδα».