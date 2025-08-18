Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες: Έρχεται το «ξεκλείδωμα» των δεσμευμένων λογαριασμών

Σύστημα προοδευτικής αποδέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών για τους οφειλέτες του Δημοσίου εναντίον των οποίων έχει ληφθεί το μέτρο της δέσμευσης των λογαριασμών και της κατάσχεσης των εισερχόμενων ποσών, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2026.

Το μέτρο, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 130 του ν. 4611/2019, αλλά παραμένει σήμερα ανενεργό, θα ισχύει για κάθε οφειλέτη ο οποίος έχει εντάξει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το Δημόσιο σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και είναι συνεπής στην πληρωμή των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης. Ουσιαστικά με το μέτρο αυτό οι κατασχέσεις των καταθέσεων των οφειλετών του Δημοσίου θα περιορίζονται ολοένα και περισσότερο όσο μεγαλύτερη πρόοδο σημειώνουν στην τμηματική αποπληρωμή των χρεών τους.

Σύμφωνα ειδικότερα με τα όσα θα προβλέπει το νέο σύστημα:

Η υποβολή της αίτησης για την προοδευτική αποδέσμευση λογαριασμού θα γίνεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης στο σύστημα ΤΑΧΙSnet σε ειδική εφαρμογή στον δικτυακό τόπο www.aade.gr.

Ο αιτών οφειλέτης θα καταχωρεί τον κωδικό αριθμό του δεσμευμένου λογαριασμού που έχει επιλέξει για τον περιορισμό της κατάσχεσης.

Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση της αίτησης, ο οφειλέτης θα ενημερώνεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή για το ποσό του περιορισμού.

Εξαιρετικά, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, αυτή θα υποβάλλεται στη ΔΟΥ ή στο Ελεγκτικό Κέντρο ή σε άλλη Υπηρεσία, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.

Ο περιορισμός της κατάσχεσης θα χορηγείται για έναν μοναδικό λογαριασμό και θα ισχύει για 1 μήνα από την ημερομηνία χορήγησής του, ξεκινώντας από την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση αυτού. Ο περιορισμός θα ανανεώνεται μηνιαίως, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Το ποσό του περιορισμού θα υπολογίζεται ακόμα και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα έχει προβεί σε διακοπή εργασιών ή βρίσκεται σε αδράνεια ή έχει τεθεί σε εκκαθάριση

Το ποσό του περιορισμού της κατάσχεσης θα υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στο νόμο, ως γινόμενο του ποσού δόσης επί έναν συντελεστή, ο οποίος κυμαίνεται από 3 έως 4,5 (βλ. σχετικό πίνακα).

Για παράδειγμα:

Ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία προοδευτικής αποδέσμευσης λογαριασμών υποβάλλεται στις 15.10.2026. Ο περιορισμός ενεργοποιείται την 01.11.2026, δηλαδή τον επόμενο μήνα από την υποβολή της αίτησης και ισχύει έως τις 30.11.2026, ενώ μετά ανανεώνεται με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Το ποσό του περιορισμού υπολογίζεται βάσει της δόσης της ρύθμισης που έχει καταβληθεί έως τις 30.09.2026.

i) Έστω ότι οφειλέτης έχει επιλέξει πάγια ρύθμιση 12 δόσεων του ν. 4152/13 και έχει πληρώσει έως 30.09.2026 την 5η δόση της ρύθμισης. Άρα, το ποσό αποδέσμευσης ισούται με το ποσό της δόσης που καταβλήθηκε τον Σεπτέμβριο επί συντελεστή «4», ο οποίος αντιστοιχεί στην 5η δόση μίας 12άρας ρύθμισης.

ii) Έστω ότι οφειλέτης έχει επιλέξει ρύθμιση 24 ή 36 δόσεων του ν.4152/13 και έχει πληρώσει έως 30.09.2026 την 6η δόση της ρύθμισης. Άρα, το ποσό αποδέσμευσης ισούται με το ποσό της δόσης που καταβλήθηκε τον Σεπτέμβριο επί συντελεστή «3,8», ο οποίος αντιστοιχεί στην 6η δόση μίας 24άρας/36άρας ρύθμισης.

*Αν ο οφειλέτης επιλέξει λιγότερες δόσεις από αυτές που προβλέπονται από το νόμο ή από αυτές που του προτείνει η Φορολογική Διοίκηση, τότε οι συντελεστές αναπροσαρμόζονται αντιστοίχως, προκειμένου ο μέγιστος συντελεστής που θα αντιστοιχούσε στο αρχικό πρόγραμμα να εφαρμόζεται αναλόγως ως μέγιστος συντελεστής του προγράμματος που επέλεξε τελικά. [Π.χ. έστω ρύθμιση 12 δόσεων εκ του νόμου, για την οποία ο οφειλέτης επιλέγει 5 δόσεις. Τότε, ο συντελεστής 4,5 που προβλέπεται για τη 12η δόση θα εφαρμοστεί για την 5η (τελευταία) δόση της ρύθμισης που επέλεξε ο οφειλέτης και, αντίστοιχα, θα τροποποιούνται και οι προηγούμενοι συντελεστές].

*Οι συντελεστές του πίνακα θα εφαρμόζονται και για τις ενεργές ρυθμίσεις που έχουν χορηγηθεί πριν από τη δημοσίευση του ν.4611/2019, με τη χρήση του συντελεστή που αντιστοιχεί, κατά περίπτωση, στον αριθμό της τελευταίας μηνιαίας δόσης ρύθμισης που εξοφλήθηκε.

*Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε δηλωθέντα ως ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών φυσικού προσώπου, το ποσό περιορισμού που θα προκύπτει θα προστίθεται στο όριο του ακατάσχετου των 1.250 ευρώ αποκλειστικά κατά το μέρος που υπερβαίνει το όριο αυτό.