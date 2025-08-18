ΔΕΘ: Πακέτο 2 δισ. σε 2 δόσεις – Ποιοι θα δουν μειώσεις φόρων, τι θα γίνει με τις συντάξεις

Δύο ημερομηνίες φαίνεται να έχει κυκλώσει το οικονομικό επιτελείο για παρεμβάσεις προς όφελος των πολιτών.

Η μία αφορά στο βασικό πακέτο ύψους 1,5 διΣ. ευρώ που προέκυψε από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες και θα «ξετυλιχθεί» από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Η δεύτερη είναι την Άνοιξη του 2026 οπότε και θα υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία εκτέλεσης του φετινού προϋπολογισμού και ειδικότερα για την πορεία της ανάπτυξης και του πρωτογενούς πλεονάσματος ώστε να καθοριστεί το όποιο επιπλέον ποσό μπορεί να «διατεθεί» προς όφελος των πολιτών. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό πακέτο δεν αποκλείεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

Η επιστροφή του πρωθυπουργού στην Αθήνα στα μέσα της εβδομάδας αλλά και των αρμόδιων υπουργών, θα σηματοδοτήσει και την έναρξη των συσκέψεων για την διαμόρφωση της τελικής μορφής που θα πάρουν οι παρεμβάσεις με βάση και τις προτάσεις των υπουργείων. Βασικός στόχος του οικονομικού επιτελείου παραμένει οι όποιες αποφάσεις ληφθούν να μην θέτουν υπό αμφισβήτηση την πορεία των δημόσιων οικονομικών.

Στον επίκεντρο των ανακοινώσεων : η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη κάλυψης των αναγκών της μεσαίας τάξης, των μονογονεϊκών οικογενειών και των νοικοκυριών με δύο ή περισσότερα παιδιά, καθώς το πρόβλημα έχει και δημογραφική διάσταση, εκτός από την οικονομική.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2024 η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες όπου η δημογραφική συρρίκνωση λόγω θανάτων δεν αντισταθμίστηκε από γεννήσεις, αλλά αποκλειστικά από μετανάστευση. Πιο συγκεκριμένα, ο πληθυσμός στην Ελλάδα έφτασε τους 10.409.500 κατοίκους. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν 68.300 γεννήσεις και 25.900 θάνατοι. Η μείωση ουσιαστικά κατά 57.600 άτομα αντισταθμίστηκε από τις εισερχόμενες μετακινήσεις πληθυσμού, οδηγώντας τελικά σε καθαρή πληθυσμιακή αύξηση.

Μειώσεις φόρων

Στον πυρήνα του πακέτου που εξετάζει η κυβέρνηση και θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες (οπότε θα υπάρχει μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία του προϋπολογισμού και τις επιδόσεις του φοροεισπρακτικού μηχανισμού) περιλαμβάνονται:

μειώσεις στους συντελεστές της φορολογικής κλίμακας με στόχο την ελάφρυνση των εισοδημάτων μεταξύ 10.000 και 20.000 ευρώ αλλά και αναπροσαρμογή του ύψους του εισοδήματος πάνω από το οποίο εφαρμόζεται ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής που αυτή την στιγμή ανέρχεται σε 44% (αφορά εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ

αναπροσαρμογή του αφορολογήτου για οικογένειες με παιδιά, πέρα από τα 1.000 ευρώ ανά παιδί που ισχύει σήμερα

διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών

μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης δίνοντας «ανάσα» σε περισσότερα από 1,5 εκατ. νοικοκυριά που πληρώνουν πρόσθετο φόρο

αλλαγές στην κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων

παροχή κινήτρων ή αντικινήτρων για το «άνοιγμα» των κλειστών ακινήτων

Συνταξιούχοι

Αν και αρχικά η πρόταση που είχε πέσει στο τραπέζι ήταν η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η ενσωμάτωση της στην κύρια σύνταξη 600.000 συνταξιούχων, στο τραπέζι υπάρχει ένα ακόμα σενάριο : η αύξηση του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ (καταβολή στα τέλη Νοεμβρίου) που εφαρμόζεται για πρώτη φορά από φέτος στην περίπτωση που δεν προχωρήσει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται είτε η αύξηση του ποσού είτε η διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων. Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος των 250 ευρώ ανέρχεται σε 1,4 εκατ. με δημοσιονομικό κόστος 360 εκατ. ευρώ.

Επίσης, σε εφαρμογή τίθενται το νέο μισθολόγιο στις ένοπλες δυνάμεις ενώ είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθούν αυξήσεις και για τους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας.