Logo Image

Φωτιά στην Αχαΐα: Ολοσχερής καταστροφή στα οχήματα που φυλάσσονται στο Τελωνείο Πάτρας

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Φωτιά στην Αχαΐα: Ολοσχερής καταστροφή στα οχήματα που φυλάσσονται στο Τελωνείο Πάτρας

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ/INTIME

550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς

Από την καταστροφική πυρκαγιά που καίει τα προάστια της Πάτρας δεν γλίτωσαν ούτε τα οχήματα, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τoυ Τελωνείου Πατρών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς… αριθμός, που αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων στον υπαίθριο χώρο. Από αυτά, τα περισσότερα από τα μισά είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή, δεν μπορούσαν να εκπλειστηριαστούν ως κανονικά οχήματα. Επισημαίνεται ότι ο υπαίθριος χώρος είχε αποψιλωθεί τον Ιούνιο, με βάση τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει ήδη δώσει εντολή, ώστε, μόλις υποχωρήσει η θερμοκρασία σε λειτουργικά επίπεδα – είναι πολύ υψηλή τώρα, λόγω της θερμότητας, που εκλύουν οι λαμαρίνες από την πυρκαγιά -, να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube