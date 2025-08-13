Logo Image

ΑΑΔΕ: Λουκέτο & πρόστιμο σε γνωστό beach restaurant στη Ρόδο για ομπρέλες χωρίς αποδείξεις

Σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης

Νέα περίπτωση φοροδιαφυγής σε τουριστικό προορισμό εντόπισαν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, γνωστή επιχείρηση, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης της Ρόδου, βρέθηκε

  • να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή και
  • να μην έχει εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 ευρώ.

Με άλλα λόγια, δεν είχε προχωρήσει στη διασύνδεση και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών που εκμίσθωνε εκείνη την ώρα, παρά το γεγονός πως έχει έδρα σε περιοχή όπου μόνο απαρατήρητη δεν περνά – και δεν πέρασε από την ΑΑΔΕ.

Στο beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες.

