Ταμείο ανάκαμψης: Μπόνους 10 εκατ. ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους για έγκαιρη υλοποίηση έργων

Εντός του Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η υποβολή του αιτήματος για την καταβολή της 6ης δόσης από το σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα η Αθήνα αναμένει την έγκριση της Κομισιόν στο 6ο αίτημα που υπέβαλε τον Ιούλιο από το σκέλος των επιχορηγήσεων, ύψους 2,1 δις. ευρώ. Δεδομένου μάλιστα ότι το Ταμείο Ανάκαμψης «διανύει» το τελευταίο χρόνο ύπαρξης του και η Ελλάδα δεν θέλει να χάσει ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα που δικαιούται, η κυβέρνηση δίνει κίνητρα και ανταμοιβή στους υπαλλήλους που εμπλέκονται στην υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση έργων και δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,

Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία υπογράφουν 23 υπουργοί, θεσμοθετεί ειδικά κίνητρα για τους δημόσιους υπαλλήλους με συγκεκριμένους στόχους και ευθύνες για κρίσιμες υπηρεσίες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίησή του. Ενδεικτικά :

Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων: Οι υπάλληλοι αυτής της υπηρεσίας θα αξιολογηθούν με βάση την ταχύτητα έκδοσης αποφάσεων για την ένταξη και χρηματοδότηση των έργων, την απρόσκοπτη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος eΠΔΕ και την παρακολούθηση της πορείας των δαπανών. Γενική Γραμματεία Συντονισμού: Οι υπάλληλοι εδώ επιβραβεύονται για την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών οροσήμων, αλλά και για τη συστηματική παρακολούθηση και υποβολή αναφορών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι υπάλληλοι αυτής της υπηρεσίας θα αξιολογηθούν με βάση την ταχύτητα έκδοσης αποφάσεων για την ένταξη και χρηματοδότηση των έργων, την απρόσκοπτη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος eΠΔΕ και την παρακολούθηση της πορείας των δαπανών. Γενική Γραμματεία Συντονισμού: Οι υπάλληλοι εδώ επιβραβεύονται για την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών οροσήμων, αλλά και για τη συστηματική παρακολούθηση και υποβολή αναφορών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης: Η ανταμοιβή συνδέεται με την έγκριση και υποστήριξη έργων ψηφιακής διακυβέρνησης, όπως η φιλοξενία τους στο κυβερνητικό νέφος (g-cloud) και η διαχείριση αιτημάτων διαλειτουργικότητας.

Η ανταμοιβή συνδέεται με την έγκριση και υποστήριξη έργων ψηφιακής διακυβέρνησης, όπως η φιλοξενία τους στο κυβερνητικό νέφος (g-cloud) και η διαχείριση αιτημάτων διαλειτουργικότητας. Συνολικά θα διατεθούν μέχρι 10 εκατ. ευρώ. Με βάση την απόφαση το 40% του ποσού ανταμοιβής κατανέμεται ισομερώς στους δικαιούχους υπαλλήλους του κάθε φορέα, ενώ το υπόλοιπο 60% κατανέμεται με απόφαση του προϊσταμένου, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά και την απόδοση του κάθε εργαζομένου. Επίσης, το συνολικό ποσό ανταμοιβής που μπορεί να λάβει ένας υπάλληλος δεν μπορεί να ξεπεράσει το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δηλαδή σε σχεδόν 2 τακτικούς μισθούς του.

Η κατανομή του ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων συνδέεται άμεσα με :

την επίτευξη οροσήμων : κάθε επόμενη χρηματοδότηση συνδέεται με την έγκαιρη ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

: κάθε επόμενη χρηματοδότηση συνδέεται με την έγκαιρη ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. το ποσοστό απορρόφησης: απαιτείται να φτάσει τουλάχιστον στο 75% για να λάβει ένας φορέας το μέγιστο ποσό ανταμοιβής.

απαιτείται να φτάσει τουλάχιστον στο 75% για να λάβει ένας φορέας το μέγιστο ποσό ανταμοιβής. τη δυσκολία του έργου: η ΚΥΑ εισάγει έναν συντελεστή υπολογισμού ανταμοιβής έργου (ΣΥΑΕ), ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη δυσκολία του έργου, το μέγεθος του έργου (πιστώσεις) και άλλα κριτήρια. Δηλαδή ένα σύνθετο και μεγάλο έργο με υψηλό ποσοστό απορρόφησης θα λάβει μεγαλύτερο μερίδιο από το συνολικό κονδύλι.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 5 αιτήματα πληρωμής και το συνολικό ποσό εκταμιεύσεων από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς τη χώρα ανέρχεται σε 21,3 δισ. ευρώ, ποσό που ξεπερνά το 59% του συνολικού προϋπολογισμού του «Ελλάδα 2.0».

Με την ολοκλήρωση του 6ου αιτήματος, που έχει υποβληθεί, οι συνολικές εκταμιεύσεις προς τη χώρα μας θα ανέρχονται πλέον σε 23,4 δισ. ευρώ, άρα σε ποσοστό 65% των συνολικών πόρων που της αναλογούν, ενώ οι εκταμιεύσεις ειδικά των επιχορηγήσεων, θα φθάσουν σε 12,04 δισ. ευρώ, ποσοστό 66% των διαθέσιμων πόρων.