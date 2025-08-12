Σκάνδαλο βιολογικών: Μετά τον «IRIS», στον πάγο για έξι μήνες και η Terra Cert

Σε δεύτερη απόφαση εξάμηνης αναστολής διαπίστευσης προχώρησε σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, αυτή τη φορά στην εταιρεία Terra Cert.

Ειδικότερα, μια βδομάδα μετά την πρώτη απόφαση αναστολής πιστοποίησης στην εταιρεία «Α. Χατζηδάκη και ΣΙΑ Ε.Ε., με δ.τ. «IRIS»» για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων, χθες με νέα απόφαση (Σ/10365/25) το ΕΣΥΔ προχώρησε σε εξάμηνη αναστολή της διαπίστευσης για το τομέα των βιολογικών προϊόντων και της Terra Cert και διενέργεια νέας αξιολόγησης μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Η Terra Cert ιδρύθηκε το 2022 με έδρα την Αθήνα και είναι φορέας ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ με ημερομηνία έναρξης ισχύς του πιστοποιητικού της 17.3.2023 καθώς επίσης και εγκεκριμένος ως Επίσημος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (GR-BIO-19) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποίησε το ΕΣΥΔ στις 28-29 Ιουλίου, οι ελεγκτές, με βάση όσα έχουν γνωστοποιηθεί στον Τύπο, εντόπισαν εννέα μη συμμορφώσεις, μεταξύ των οποίων σύγκρουση συμφερόντων: ο βασικός μέτοχος της εταιρείας πιστοποίησης φέρεται να είναι ταυτόχρονα μέτοχος εταιρείας συμβούλων που συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε έκδοση πιστοποιητικών μελισσοκομίας χωρίς επαρκή τεκμηρίωση των σχετικών επιθεωρήσεων.

Από πλευράς της εταιρείας, επισημαίνει ότι τα ευρήματα των ελέγχων του ΕΣΥΔ δεν έχουν ουδεμία σχέση ούτε με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε αφορούν χορήγηση «μαϊμού» πιστοποιητικών, ενώ κάνει λόγω για «προφανή μεθόδευση στην οποία έχουν συμβάλει υψηλόβαθμοι υπηρεσιακοί υπάλληλοι που εξυπηρετούν συμφέροντα του ανταγωνισμού» και δηλώνει ότι θα προσφύγει στον αρμόδιο ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης.

Yπόμνημα κατέθεσε η εταιρία

«Κατά τη συνεδρία του ΕΣΥΔ στις 11/8 η εταιρεία κατέθεσε υπόμνημα που, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, αριθμούσε 433 σελίδες, το οποίο παρείχε πλήρεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα ευρήματα που διατυπώθηκαν κατά τον έλεγχο. Στη διαδικασία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της εταιρείας, οι οποίοι αντέκρουσαν σημείο προς σημείο τα υποτιθέμενα «ευρήματα» και παρουσίασαν όλως επικουρικά διορθωτικές ενέργειες, που είχαν ήδη υιοθετηθεί Πιστεύαμε, ότι η παρουσίαση του υπομνήματος και οι σαφείς απαντήσεις και διευκρινίσεις μας θα οδηγούσαν σε μια αντικειμενική και δίκαιη κρίση.

Ωστόσο, δυστυχώς, όπως φάνηκε από την αρχή η διαδικασία είχε ήδη επηρεαστεί από την έντονη πίεση συκοφαντικών δημοσιευμάτων και πολιτικών παρεμβάσεων, που επηρέασαν όχι μόνο την κρίση των ελεγκτών και των εισηγητών αλλά και του ίδιου του Εθνικού Συμβουλίου του ΕΣΥΔ, κατά τρόπο νομικά ανεπίτρεπτο, γεγονός που δεν μας αφήνει περιθώρια πέραν της προσφυγής στη Δικαιοσύνη και στον αρμόδιο Ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης.

Τι προβλέπει η απόφαση

Η απόφαση προβλέπει αναστολή έξι μηνών, δηλαδή τέσσερις μήνες περισσότερους από την γραπτή εισήγηση της ίδιας της Επιτροπής τους, κατόπιν του εξονυχιστικού έκτακτου ελέγχου που είχαν πραγματοποιήσει. Ουδεμία βέβαια γραπτή εισήγηση μας κοινοποιήθηκε για το σκεπτικό που συνέβαλε στην αύξηση της αναστολής από δύο σε έξι μήνες ούτε αιτιολογία της απόφασης» σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή της η Terra Cert προσθέτοντας ότι «είναι προφανές πως πρόκειται για μεθόδευση που στόχευε να πλήξει τον φορέα μας σε μια περίοδο που η δουλειά μας βρίσκεται σε κορύφωση, λόγω της έντονης δραστηριότητας στις καλλιέργειες.

Δυστυχώς, σε αυτή τη μεθόδευση έχουν συμβάλλει υψηλόβαθμοι υπηρεσιακοί υπάλληλοι που εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα ανταγωνιστών, καθώς και διορισμένες διοικήσεις που με ευκολία – αλλά όχι τελικά ατιμώρητα – παραβίασαν το νόμο και κάθε έννοια αμεροληψίας, αναλογικότητας και μυστικότητας της διαδικασίας. Είναι βέβαιο ότι θα λάβουμε όλα τα νόμιμα μέσα κατά παντός υπευθύνου που συνέβαλε σε αυτή τη διαδικασία, η οποία πρωτίστως συνέβαλε ως δολοφονία χαρακτήρα του διευθύνοντος συμβούλου (σ.σ. Λάμπρος Φώτος) και εν συνεχεία και μεθοδικά ως επίθεση εναντίον του ίδιου του φορέα πιστοποίησης».

Σημειώνεται ότι όσοι πελάτες της Terra Cert έχουν περάσει από διαδικασία επιθεώρησης και έχει εκδοθεί πιστοποιητικό, αυτό ισχύει κανονικά. Όσοι έχουν περάσει από διαδικασία επιθεώρησης και δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό, θα ενημερωθούν σύντομα, μόλις η εταιρεία λάβει σχετική απάντηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όσοι έχουν προγραμματισμό επιθεωρήσεων από την ημέρα αναστολής αυτός δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί από την Terra Cert, συνεπώς πρέπει είτε να περιμένουν να παρέλθει το εξάμηνο της αναστολής ή να απευθυνθούν σε άλλο φορέα πιστοποίησης.