Γιατί είναι ευκαιρία οι δασμοί για τις ελληνικές τράπεζες

Όχι μόνο δεν αποτελούν άμεση απειλή για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα οι δασμοί Τραμπ, αλλά προσφέρουν μάλλον μια καλή ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας του, λένε τραπεζικοί αναλυτές στη «Ν».

Η ελληνική τραπεζική δραστηριότητα δεν φαίνεται να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό δεδομένου ότι από τις μεγάλες εταιρίες που αποτελούν το πιο κρίσιμο μέρος του πελατολογίου των ελληνικών τραπεζών «είναι ελάχιστες εκείνες που έχουν άμεση και πολλή μεγάλη έκθεση στην αγορά της Αμερικής», εξηγούν οικονομικοί αναλυτές στη «Ν» για τους δασμούς Τραμπ που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου.

«Κι όσες έχουν (υψηλή έκθεση στην αμερικανική αγορά μέσω της εμπορικής τους δραστηριότητας), έχουν ένα πολύ διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο», δηλαδή έχουν και άμεσες ξένες επενδύσεις γεγονός που βοηθά στην ελαχιστοποίηση αντικτύπου από τους δασμούς.

Άρα, οι δασμοί ύψους 15% δε φαίνεται να συνιστούν άμεση απειλή για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, «δεδομένου και του μικρού ελεγχόμενου μακροοικονομικού αντικτύπου που φαίνεται να έχουν» γενικότερα στην ελληνική οικονομία, συμπεραίνουν οι οικονομικοί αναλυτές.

Διεθνής αυνάπτυξη

Αντίθετα, οι αναλυτές αξιολογούν την παρούσα εμπορική- γεωπολιτική συγκυρία ως ευκαιρία.

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι οι δασμοί ίσως να αποτελέσουν και μια ευκαιρία για τις ελληνικές τράπεζες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές αναπτύσσοντας περαιτέρω τη διεθνή εμπορική δραστηριότητά τους.

«Ίσως δίνει και ευκαιρίες για χρηματοδότηση εμπορίου και πώληση cross-selling προϊόντων που σχετίζονται με hedging (αντιστάθμιση κινδύνου) είτε με σταθεροποίηση είτε με interest rate swaps», αναφέρουν οι αναλυτές.

«Δηλαδή υπάρχει αυξημένη ζήτηση από τις εταιρίες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που μειώνουν την αβεβαιότητα σε σχέση με τη χρηματοδότηση του εμπορίου ή κλειδώνουν τις τιμές των commodities ή μειώνουν τον επιτοκιακό κίνδυνο», συμπληρώνουν.

Άρα δίνεται η ευκαιρία για ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών ειδικά σε τράπεζες που υστερούν σε αυτό το κομμάτι.

Για παράδειγμα, η Εθνική Τράπεζα στα οικονομικά της αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο στο fee income (έσοδα από τέλη και προμήθειες) κατέγραψε φέτος αύξηση κατά +8% και διαμορφώθηκε στα 221 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 205 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο το 2024, υπερβαίνοντας μεν τους ετήσιους στόχους της τράπεζας, αλλά παραμένοντας και πάλι μακριά από γνωστές ευρωπαϊκές τράπεζες, που το δεύτερο τρίμηνο του 2025 μόνο ξεπέρασαν τα 500 ή ακόμα και τα 700 εκατ. ευρώ από έσοδα από προμήθειες, ενώ άλλες ξεπερνούσαν το 1 δισεκ. ευρώ. Για την Εθνική Τράπεζα, οι προμήθειες από εταιρείες και ιδιώτες δείχνουν ισχυρή απόδοση, ενώ πρωτοστατούν τα cross-selling επενδυτικά προϊόντα (προμήθειες επενδύσεων +66% σε ετήσια βάση) όπως ανέφεραν και η αναλυτές, προμήθειες από κάρτες (+11%) και προμήθειες από εταιρικά δάνεια (+37% σε ετήσια βάση).

«Περισσότερο ανησυχούμε για την επίδραση της αβεβαιότητας στο πορτοφόλι των Αμερικανών- ήδη ο Μάιος ήταν ο πρώτος μήνας που είδαμε μείωση των αφίξεων και των εισπράξεων από τις ΗΠΑ. Δεν είναι η κορυφαία αγορά μας αλλά έπαιζε μεγάλο ρόλο στην αύξηση των εσόδων . Αυτή τη στιγμή αν υπάρχει μια κόπωση,θα φανεί στον τουρισμό», καταλήγουν οι αναλυτές.

Η επίδραση στην ελληνική οικονομία

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, διαμορφώνονται σχετικά ήπιες οι αποτιμήσεις για την επίδραση των δασμών στο ΑΕΠ τόσο της Ευρωζώνης όσο και της ελληνικής οικονομίας.

«Πλέον γίνεται λόγος για μια αρνητική επίδραση στην ευρωζώνη της τάξης του 0,2- 0,3%, ενώ αυτό το ποσοστό είχε αναφερθεί πρωτύτερα για την Ελλάδα και για την Ευρωζώνη είχε αποτιμηθεί στο – 0,5% του ΑΕΠ», εξηγούν οι αναλυτές.

Επομένως, με το 15% των δασμών «αναμένεται μια επιβάρυνση στο διεθνές εμπόριο», αλλά για την Ελλάδα «μάλλον θα είναι έμμεση κυρίως μέσα από την Ευρωζώνη και όχι τόσο άμεση», εξηγούν οι αναλυτές επισημαίνοντας ότι μόνο στα αγροτικά προϊόντα θα είναι άμεση η επίδραση λόγω των άμεσων εξαγωγών αυτών προς την Αμερική.

«Επομένως, με την κατάσταση που φαίνεται να διαμορφώνεται τώρα (μετά την συμφωνία του 15%) μιλάμε για μια ήπια επίδραση του -0, 2% στο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το οποίο μπορεί να αντισταθμιστεί από άλλους παράγοντες», αναφέρουν οι αναλυτές.