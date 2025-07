Ινδία: Ένα βρετανικό F-35 συνιστά διακοπές στην «χώρα του Θεού»

Το μαχητικό του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του κρατιδίου, Θιρουβανανθαπούραμ στις 14 Ιουνίου και έκτοτε παραμένει καθηλωμένο, παρά τις προσπάθειες επισκευής του.

Μια εικόνα – προϊόν τεχνητής νοημοσύνης – δείχνει το αεροσκάφος stealth σταθμευμένο στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, περιτριγυρισμένο από κοκοφοίνικες, έχει γίνει viral, μετά την ανάρτησή της χθες από το τοπικό υπουργείο τουρισμού του κρατιδίου της Κεράλα.

«Αυτό ήταν μέρος της τουριστικής μας καμπάνιας. Ήταν μια από τις πιο καινοτόμες και ελκυστικές… Όλα γίνονται με καλό χιούμορ και δημιουργικότητα», δήλωσε στο Reuters ο Μπιτζού Κ., υπουργός τουρισμού της Κεράλα.

Kerala, the destination you’ll never want to leave.

Thank you, The Fauxy.#F35 #Trivandrum #KeralaTourism pic.twitter.com/3lei66a5T2

— Kerala Tourism (@KeralaTourism) July 2, 2025