Πληθωρισμός: Νέα άνοδος στο 3,6% τον Ιούνιο

Ενέργεια και υπηρεσίες φαίνεται ότι ήταν οι βασικές αιτίες για την επιτάχυνση του πληθωρισμού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός τον Ιούνιο στην Ελλάδα από 3,3% τον Μάιο διαμορφώθηκε στο 3,6%. Ο δείκτης της ενέργειας αυξήθηκε κατά 1,9% και των υπηρεσιών κατά 5,4%.

Για των σύνολο των χωρών της ζώνης του ευρώ, τα στοιχεία δείχνουν μικρή επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 2% από 1,9% τον Μάιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, η Ελλάδα κατέγραψε τον 5ο υψηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη. Πιο συγκεκριμένα στη χώρα μας παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στον ρυθμό ανόδου των τιμών στην ενέργεια – από μείωση 1,5% τον Μάιο κατέγραψε αύξηση 1,9% τον Ιούνιο.

Όσον αφορά τον κλάδο των υπηρεσιών, τον Ιούνιο οι τιμές αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 5,4% έναντι αύξησης 5,2% τον Μάιο. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο τροφίμων-ποτών και καπνού, παρατηρήθηκε μικρή επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης κατά 2,5% από 2,8% τον Μάιο.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 4,2% από 4% τον προηγούμενο μήνα. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου θα ανακοινώσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή στις 9 Ιουνίου.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο ρυθμός αύξησης των τιμών στον κλάδο των τροφίμων-ποτών και καπνού κατέγραψε οριακή επιβράδυνση κατά 3,1% από 3,2% τον Μάιο. Αντίθετα οι τιμές στις υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 3,3% έναντι αύξησης 3,2% τον πέμπτο μήνα του 2025. Ο πληθωρισμός του Ιουνίου στην ενέργεια μειώθηκε κατά 2,7% από μείωση 3,6% τον Μάιο.

Euro area #inflation expected to be 2.0% in June 2025, up from 1.9% compared to May 2025. Components: food, alcohol & tobacco +3.1%, services +3.3%, other goods +0.5%, energy -2.7% – flash estimate https://t.co/sLyZBUo7yN pic.twitter.com/iv8ofyHsQU

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) July 1, 2025