Αύξηση πτωχεύσεων διεθνώς φέρνουν οι γεωπολιτικές κρίσεις

Αύξηση των πτωχεύσεων, διεθνώς, κατά 6% το 2025 και κατά 5% το 2026, αναμένεται να προκαλέσουν οι διαδοχικές και διαρκώς εντεινόμενες γεωπολιτικές κρίσεις, καθώς και οι απειλές για την παγκόσμια οικονομία από την κλιματική κρίση και τις κυβερνοεπιθέσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Atradius Hellas, κ. Γεράσιμος Τζέης, σε ομιλία του με τίτλο “Geopolitical Risks in a polarized world”, που έλαβε χώρα στο 5th ANNUAL CONFERENCE – H.A.RI.MA., με τίτλο “In a world of Risk, Join the Risk Management Revolution”, τόνισε ότι σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον, που γεννά συνεχείς απειλές, με κυρίαρχα μέτωπα τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διπλή σύρραξη στη Μέση Ανατολή (Γάζα – Ιράν), τη διαμάχη Ινδίας – Πακιστάν και τις επαναλαμβανόμενες εντάσεις στην Ταϊβάν, ο περιορισμός του επιχειρηματικού και επενδυτικού ρίσκου καθίσταται δυνατός με την προσφυγή στην ανοικτή πληροφορία και στους ειδικούς και τους τεχνοκράτες.

Μάλιστα, αναφερόμενος στα βασικά ευρήματα πρόσφατης έρευνας που διενήργησε η Atradius σχετικά με τις τάσεις στις πρακτικές πληρωμών, σημείωσε ότι το 6% του συνόλου των Β2Β τιμολογίων στη Δυτική Ευρώπη λογίζεται ανεπίδεκτο είσπραξης και, αντίστοιχα, απολύτως επισφαλές καθίσταται το 8% του συνόλου των Β2Β τιμολογίων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και το 7% του συνόλου των σχετικών συναλλαγών στην Ελλάδα.

“Κάθε επιχειρηματίας, οφείλει πρώτα και κύρια να αποδεχθεί το ρίσκο, να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τη ροή πληροφοριών και να βελτιστοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το κόστος, όπως και την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών του”, υπογράμμισε ο κ. Γεράσιμος Τζέης, προτρέποντας το κοινό να επενδύσει συστηματικά στην τεχνολογία και ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως και σε ανθρώπινο δυναμικό με επαρκείς τεχνολογικές δεξιότητες.

Τα ανταποδοτικά οφέλη

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Atradius Hellas, κ. Γρηγόρης Σταματόπουλος, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, αφού πρώτα αναφέρθηκε στις τέσσερις κύριες διεθνείς απειλές για το επιχειρείν, επισημαίνοντας τις πολεμικές συγκρούσεις, την κλιματική κρίση, τις κυβερνοεπιθέσεις και τις οικονομικές αβεβαιότητες, στάθηκε στους τέσσερις πυλώνες της Ασφάλισης Πιστώσεων, εξηγώντας ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες:

– Προφυλάσσουν τις επιχειρήσεις πριν την έλευση του κινδύνου, παρέχοντας έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, βάσει στοιχείων από παγκόσμιες βάσεις δεδομένων.

– Διευκολύνουν τη χρηματοδότηση επενδυτικών ή άλλων δράσεων, καθότι οι ασφαλισμένες πιστώσεις αποτελούν εγγύηση για το τραπεζικό σύστημα.

– Παρέχουν μια σειρά από σύγχρονα εργαλεία που υποβοηθούν την αναπτυξιακή πορεία κάθε ασφαλισμένης εταιρείας και ιδιαίτερα όσες υποστηρίζουν εξωστρεφή πλάνα επέκτασης.

– Καλύπτουν δια της αποζημίωσης επισφαλείς συναλλαγές, εξασφαλίζοντας την ταμειακή ρευστότητα και άρα την οικονομική επιβίωση κάθε εταιρείας.