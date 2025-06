Γκ. Χαρδούβελης: Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – «Ισχυρή η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών»

Επιτιμος διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αναγορεύτηκε σήμερα ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκας Χαρδούβελης.

Κατά την ομιλία του ο κ. Χαρδούβελης, αναφέρθηκε την αβεβαιότητα που επικρατεί στη διεθνή οικονομία, τις επιπτώσεις και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία και κοινωνία στην εποχή Τραμπ και στην επάνοδο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην ομαλότητα και την κερδοφορία.

Παρουσία επιφανών μελών

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με την παρουσία των πρυτανικών Αρχών, μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, κοσμητόρων και προέδρων Τμημάτων, εκπροσώπων της Εκκλησίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, στελεχών της Εθνικής Τράπεζας, του κολλεγίου «Ανατόλια», επιφανών μελών του επιχειρηματικού κόσμου και της Οικονομίας, μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και κοινού.

Η εκδήλωση άρχισε με την προσφώνηση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Στυλιανού Δ. Κατρανίδη, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα και το έργο του Γκίκα Χαρδούβελη, τονίζοντας ότι η απόφαση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών να τον αναγορεύσει επίτιμο διδάκτορά του, ήταν εξαιρετικά εύστοχη.

«Θέσεις και απόψεις, καθοριστικές για το μέλλον του τόπου»

Ο τιμώμενος, επισήμανε ο κ. Κατρανίδης, «είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας, αναγνωρισμένος διεθνώς, αλλά ταυτόχρονα και ένας σεμνός και εργατικός άνθρωπος που από όποια θέση και αν έχει κληθεί να υπηρετήσει τη χώρα το έπραξε με ευσυνειδησία, ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα». Ο κ. Κατρανίδης επισήμανε ότι ο Γκίκας Χαρδούβελης αποτελεί εξέχον μέλος της οικονομικής ζωής της χώρας, το οποίο σε κρίσιμες στιγμές για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ανέλαβε να διατυπώσει θέσεις και απόψεις, καθοριστικές για το μέλλον του τόπου. «Φτάνοντας στο σήμερα», είπε ο κ. Κατρανίδης, «η ανάδειξή του στις θέσεις που κατέχει, του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αποτελούν ελάχιστες αποδείξεις της ευρείας του αναγνώρισης και του θετικού του αποτυπώματος».

«Υψηλής ποιότητας ερευνητική του δραστηριότητα»

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, καθηγητής Ευτύχιος Σ. Σαρτζετάκης, ο οποίος εξήρε τη μακρόχρονη και πολυσχιδή προσφορά του τιμώμενου στην επιστήμη, την εκπαίδευση και τη δημόσια ζωή. Τόνισε την υψηλής ποιότητας ερευνητική του δραστηριότητα με διεθνή αναγνώριση, τις δημοσιεύσεις του σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, καθώς και την ενεργή συμβολή του στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής, ιδίως κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης. Ο κ. Σαρτζετάκης τόνισε ότι ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα απονεμήθηκε στον κ. Χαρδούβελη «ως αναγνώριση του ήθους, της επιστημονικής αριστείας και της διαρκούς του προσφοράς στο δημόσιο συμφέρον».

Ακολούθησε η ομιλία και ο έπαινος του προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθηγητή Θεόδωρου Χ. Παναγιωτίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στο ερευνητικό έργο του Γκίκα Χαρδούβελη. Επισήμανε ότι αυτό ξεκίνησε το 1984 στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Monetary Economics, ενώ ακολούθησαν δημοσιεύσεις που μπορούν να οργανωθούν σε τρεις θεματικές ερευνητικές ομάδες.

6.800 αναφορές στο Google Scholar και 1.757 στο Scopus

Όπως ανέφερε ο κ. Παναγιωτίδης, η πρώτη από αυτές ξεκινάει με την δημοσίευση το 1985 στο Journal of Money, Credit and Banking. Σε αυτή εξετάζονται οι αντιδράσεις των διαφόρων αγορών στις ανακοινώσεις για το χρήμα. Η δεύτερη είναι η ερευνητική δουλειά που έκανε για τον ρόλο των αρχικών περιθωρίων ασφάλισης μετοχών (margin requirements) στις διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου. Η τρίτη θεματική αναπτύχθηκε την περίοδο που υπηρέτησε στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης. Αυτό το πεδίο έρευνας αφορά στην ικανότητα της καμπύλης αποδόσεων ομολόγων να προβλέπει τη μελλοντική οικονομική δραστηριότητα. Η προσέγγιση αυτή εξακολουθεί να ακολουθείται από ακαδημαϊκούς ερευνητές, αλλά και αναλυτές της παγκόσμιας αγοράς. Η πιο σημαντική σχετική δημοσίευση έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 2.370 αναφορές στην βιβλιογραφία.

Όπως είπε ο κ. Παναγιωτίδης, συνολικά ο καθηγητής Χαρδούβελης έχει 6.800 αναφορές στο Google Scholar και 1.757 στο Scopus. Έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά όπως το Journal of Finance, American Economic Review, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of Business, Journal of Monetary Economics, Review of Financial Studies, Quarterly Journal of Economics, Journal of Empirical Finance, Journal of International Money and Finance ανάμεσα σε άλλα.

Για την προσφορά του Γκίκα Χαρδούβελη στην έρευνα, μίλησαν επίσης από τις ΗΠΑ ο καθηγητής του Χάρβαρντ Jeffrey Frankel και ο ομότιμος καθηγητής του Rensselaer Polytechnic Institute Arturo Estrella, με τον οποίο ο κ. Χαρδούβελης δημοσίευσε την έρευνα για τον ρόλο των αρχικών περιθωρίων ασφάλισης μετοχών (margin requirements) στις διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου.

Μετά την ομιλία του και τον δημόσιο έπαινο, ο πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών περιένδυσε τον κ. Χαρδούβελη με την τήβεννο που φέρει τα χρώματα του Τμήματος και το διάσημο του Πανεπιστημίου, ενώ ο πρύτανης, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, του επέδωσε αναμνηστική πλακέτα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η ομιλία Χαρδούβελη

Συγκινημένος, ο κ. Χαρδούβελης, πριν αρχίσει την ομιλία του ευχαρίστησε την ηγεσία του Πανεπιστημίου, της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθώς και τους παριστάμενους στην εκδήλωση, αρκετοί από τους οποίους ήταν Αμερικανοί, μέλη της διοίκησης του κολλεγίου «Ανατόλια».

Στη συνέχεια παρουσίασε την ομιλία του με τίτλο «Οικονομία και Χρηματοοικονομικό Σύστημα στην εποχή Τραμπ». Όπως τόνισε ο, «η αντισυμβατική πολιτική του Προέδρου Τραμπ, εναντιώνεται στο παγκόσμιο θεσμικό πλαίσιο που οι ίδιες οι ΗΠΑ βοήθησαν να δημιουργηθεί τα τελευταία 80 χρόνια ανάμεσα στις χώρες του πλανήτη. Έχει απορρυθμίσει τις πολιτικές ισορροπίες παγκοσμίως, έχει αυξήσει την αβεβαιότητα στις αγορές και την παγκόσμια οικονομία. Κύριος αποδέκτης των ως τώρα αρνητικών επιδράσεων είναι η αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ και το δολάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκίκας Χαρδούβελης.

Ο κ. Χαρδούβελης εξήγησε ότι η ελληνική οικονομία είναι λιγότερο ευαίσθητη στη δασμολογική πολιτική Τραμπ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και ο λόγος είναι ότι οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τις ΗΠΑ είναι μόνο το 1% του ΑΕΠ έναντι του 3% της Ευρώπης. Επεσήμανε ακόμα ότι στη χώρα υπάρχει πολιτική σταθερότητα και δημοσιονομική ισορροπία, σημείωσε ωστόσο ότι η Ελλάδα δεν έχει ξεπεράσει ακόμα πλήρως την κληρονομιά της κρίσης και χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, ο νέος επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπογράμμισε πως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει πλέον ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, άφθονη ρευστότητα, ενώ αναφερόμενος στις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας, υποστήριξε ότι πρέπει να επιταχυνθεί η ψηφιοποίησή της και να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, με ιδιαίτερο βάρος στη δικαιοσύνη, τη χρήση γης, την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και βεβαίως το δημογραφικό το οποίο χαρακτήρισε πολύ σημαντικό πρόβλημα.