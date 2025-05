Γ. Στουρνάρας από Θεσσαλονίκη: Παράλογο αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ με τους δασμούς – Χρειάζεται πολιτική συναίνεση για να γίνουν μεγάλες αλλαγές στην ελληνική οικονομία

Παράλογο χαρακτήρισε από τη Θεσσαλονίκη ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ σήμερα με τους δασμούς, προβλέποντας ότι θα πληγούν πρωτίστως οι ίδιες.

Κατά την ομιλία του στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Grant Thornton, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) με θέμα “Thessaloniki 2030: the Future of Business, Innovation & Investment in Northern Greece”, ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι στο παρόν διεθνές οικονομικό περιβάλλον και τη μεταβατική περίοδο που διανύει η παγκόσμια οικονομία «η ελληνική οικονομία, εξακολουθεί να επιδεικνύει ισχυρή ανθεκτικότητα και να καταγράφει θετικές επιδόσεις». Τόνισε ωστόσο την ανάγκη να υπάρξει περισσότερη πολιτική συναίνεση, ώστε να γίνουν μεγάλες αλλαγές στην ελληνική οικονομία.

Κατά τον ίδιο, επίσης, «η ευρωπαϊκή οικονομία επιδεικνύει σχετική ανθεκτικότητα, ωστόσο η ανάπτυξη παραμένει υποτονική και οι προοπτικές υπόκεινται σε καθοδικούς κινδύνους», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: η επιβολή υψηλών δασμών, οι παρατεταμένες γεωπολιτικές εντάσεις, η επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου και οι μακροχρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως η χαμηλή άνοδος της παραγωγικότητας, η μειωμένη ανταγωνιστικότητα και οι δημογραφικές προκλήσεις. Παράλληλα, πάντως, εκτίμησε ότι «αναδεικνύεται μια ευκαιρία για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ευρωπαϊκά αξιόγραφα, αυξάνοντας τις επενδυτικές τοποθετήσεις τους κυρίως σε κρατικά ομόλογα και ομόλογα υψηλής αξιολόγησης».

Κριτική για το επιχειρηματικό περιβάλλον

Όσον αφορά, δε, στο επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας, τόνισε ότι «παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες, που παρεμποδίζουν την ενίσχυση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας».

Η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών περιφερειών, όπως πρόσθεσε, σχετίζεται με τη χαμηλή ανταγωνιστικότητά τους, η οποία περιορίζει τη δυναμική των επενδύσεων και εμποδίζει την περιφερειακή σύγκλιση. Ειδικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα επισήμανε ότι παρά την αξιόλογη υποχώρηση της ανεργίας σε εθνικό επίπεδο, οι περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας εξακολουθούν να καταγράφουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, τα υψηλά ποσοστά της αυτοαπασχόλησης σε αυτές επίσης συνιστούν διαρθρωτική αδυναμία που επιβαρύνει τη λειτουργία της αγοράς εργασίας

«Η μετάβαση της ελληνικής οικονομίας», κατέληξε ο διοικητής της ΤτΕ, «σε ένα υπόδειγμα μέσης και υψηλής τεχνολογικής έντασης είναι απαραίτητη για τη διατηρήσιμη αύξηση των εξαγωγών, την υποκατάσταση εισαγωγών και τη μείωση του διαχρονικά υψηλού ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών» και η συγκυρία για την Ελλάδα είναι ευνοϊκή, αλλά απαιτεί σταθερή προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις και στο νέο παραγωγικό πρότυπο.