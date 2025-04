Διεθνής Άμυνα, Βιωσιμότητα, Φορολογία και Διαχείριση Ταλέντου: Οι παρεμβάσεις της RSM στο Φόρουμ των Δελφών

Στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών συμμετείχαν 15 ανώτατα στελέχη της RSM από επτά χώρες. Η παγκόσμια ομάδα εκπροσωπήθηκε από τις RSM Greece, RSM UK, RSM Canada, RSM Ebner Stolz, RSM Belgium, RSM Italy και RSM Turkey.

Η φετινή συμμετοχή του 6ου μεγαλύτερου δικτύου Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων παγκοσμίως ενίσχυσε τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης, συμβάλλοντας ενεργά στη συζήτηση για κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας. Η ατζέντα της ομάδας επικεντρώθηκε σε θέματα υψηλής προτεραιότητας, όπως η χρηματοδότηση αμυντικών επενδύσεων, η βιωσιμότητα, οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις και η προσέλκυση – διατήρηση ταλέντου.

Μέσα από τη συμμετοχή σε τέσσερα πάνελ, συνεντεύξεις με ελληνικά και διεθνή μέσα και στρατηγικές συζητήσεις, τα στελέχη του δικτύου αξιοποίησαν την εμπειρία και τη γνώση τους για να προσφέρουν ουσιαστικές προτάσεις, συμβάλλοντας στη θεματική του Φόρουμ «Realignments».

Οι κ. κ. Έλενα Στυλιανού και ο Βασίλης Πετίνης, Managing Partners της RSM Greece, που ηγήθηκαν της διεθνούς ομάδας της RSM, ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Η συμμετοχή της RSM στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ανέδειξε τη στρατηγική σημασία θεμάτων που επηρεάζουν την ελληνική και τη διεθνή οικονομία – από τη βιωσιμότητα και τη φορολογική μεταρρύθμιση, μέχρι την αμυντική ενίσχυση. Οι προκλήσεις αυτές απαιτούν διεθνείς συνεργασίες και κοινή δράση, και η πολυεθνική παρουσία μας στο Φόρουμ – με Partners από επτά χώρες του παγκόσμιου δικτύου μας – αποτέλεσε στρατηγική επιλογή, που αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να συνδιαμορφώνουμε λύσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, επιβεβαιώνουμε έμπρακτα τη δέσμευση του δικτύου μας, να ενισχύουμε την εμπιστοσύνη που νιώθουν οι πελάτες μας σε έναν κόσμο συνεχών αλλαγών – Instilling Confidence in a World of Change.»

Συμμετοχή στελεχών της RSM σε καίριες συζητήσεις

Σημαντική ήταν η παρουσία των στελεχών της RSM στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, καθώς συμμετείχαν ενεργά σε θεματικές συζητήσεις που άπτονται κρίσιμων ζητημάτων της παγκόσμιας και ελληνικής οικονομίας.

Αναλυτικότερα, ο κ. Thomas Pugh, Chief Economist, RSM UK & Ireland, συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο “The Future of European Defense in Post-American Europe”, όπου ανέλυσε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας υπό το φως των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η αύξηση των αμυντικών δαπανών έχει τη δυναμική να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη – ενισχύοντας τη βιομηχανική παραγωγή, την καινοτομία και τις επενδύσεις σε υποδομές, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την ασφάλεια. Ωστόσο, για να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός και ο ανταγωνισμός, απαιτείται συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το εγχείρημα θα είναι δαπανηρό και δύσκολο χωρίς τη μείωση της γραφειοκρατίας και την υιοθέτηση μιας ενιαίας στρατηγικής. Αλλά αν δεν είναι τώρα η στιγμή – μετά τη σύγκρουση στην Ουκρανία και την αναταραχή που προκάλεσαν οι δασμοί από τις ΗΠΑ – τότε πότε;»

Αντίστοιχα, ο κ. Alex Kotsopoulos, ESG Advisory Partner, RSM Canada, τοποθετήθηκε επί της πρόκλησης διασφάλισης της βιωσιμότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, στο πλαίσιο του πάνελ “Ensuring Equitable Outcomes in the Shift to a Sustainable Economy”. Ο κ. Kotsopoulos σημείωσε: «Οι επιχειρήσεις χρειάζονται μια στρατηγική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση στο ESG, καθώς οι κανονισμοί και οι απαιτήσεις εξελίσσονται συνεχώς. Παρόλο που σε ορισμένες χώρες παρατηρείται επιβράδυνση ή απλοποίηση των υποχρεώσεων, οι προσπάθειες για την ουσιαστική ενσωμάτωση των παραμέτρων βιωσιμότητας στη στρατηγική, τη διαχείριση κινδύνων και τη λειτουργία των οργανισμών συνεχίζονται σε πολλές αγορές. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, απαιτείται μια ρεαλιστική και αποτελεσματική προσέγγιση, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις με τρόπο αποδοτικό, δίνοντας έμφαση σε δράσεις με θετικό και μετρήσιμο αντίκτυπο.»

Ο κ. Ιωάννης Ξενόπουλος, Partner, Outsourcing Solutions & Tax Leader, RSM Greece, τοποθετήθηκε στο πάνελ “Greek IPO Revival: Legal, Audit and Tax Challenges”, όπου συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που απορρέουν από τις φορολογικές, νομικές και ελεγκτικές μεταρρυθμίσεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Όπως τόνισε: «Η φορολογία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στη διαδικασία του IPO, ωστόσο συχνά παραβλέπεται. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν μακροχρόνια φορολογικά κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τις εταιρείες να παραμείνουν δραστήριες και κερδοφόρες μετά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο. Ο μετασχηματισμός της φορολογικής λειτουργίας είναι αναγκαίος για να ανταποκριθούν οι εισηγμένες επιχειρήσεις στις αυξημένες απαιτήσεις και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση μέσω προηγμένων ελέγχων και διαδικασιών.»

Η κα. Θεώνη-Άντρεα Στυλιανού, Executive Search & HR Consulting Leader, RSM Greece, ανέπτυξε το ζήτημα της ανάπτυξης ολοκληρωμένων επαγγελματιών σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά εργασίας που συνεχώς μεταβάλλεται, συμμετέχοντας στη συζήτηση “Overcoming the Talent Gap”. Όπως ανέφερε: «Για να κλείσουμε το talent gap και να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι κρίσιμο να επενδύσουμε στην ενίσχυση δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα του ανθρώπινου δυναμικού. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, κάθε επαγγελματίας – ανεξαρτήτως βαθμίδας – καλείται να εστιάσει στις ανθρώπινες και ηθικές δεξιότητες, οι οποίες προσδίδουν διαχρονική αξία και αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη κάθε άλλης δεξιότητας. Παράλληλα, τα Διοικητικά Συμβούλια καλούνται να ενισχύσουν τη σύνθεσή τους με μέλη που διαθέτουν εξειδίκευση στις μεγαλύτερες προκλήσεις του σήμερα και του αύριο – την τεχνολογία, το ESG και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.»

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, πέρα από τη συμμετοχή των στελεχών της RSM σε επιδραστικά πάνελ ως ομιλητές, είχαν επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εκτιμήσεις για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις με κορυφαίους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, συμμετείχαν ενεργά και συνέβαλαν στη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φόρουμ, μέσα από τις οποίες ανέδειξαν τεχνογνωσία και thought leadership, ανταλλάσσοντας ιδέες με την επιχειρηματική κοινότητα. Παράλληλα, απέκτησαν πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες και αναλύσεις, προς όφελος των πελατών και συνεργατών της εταιρείας.

Δείτε όλο το Αφιέρωμα Delphi Economic Forum

Sponsored by Τράπεζα Πειραιώς

Η συμμετοχή της Τράπεζας στο Delphi Economic Forum X αποτυπώνεται και στο LinkedIn της Πειραιώς