ΕΟΤ: Παρουσίαση Βόλου και Πηλίου σε βρετανικά τουριστικά γραφεία – ταξιδιωτικές πλατφόρμες

Εκδήλωση στοχευμένης προβολής στη βρετανική τουριστική αγορά του Βόλου και του Πηλίου, που αποτελούν «άγνωστους» ελληνικούς προορισμούς για σημαντική μερίδα των βρετανών ταξιδιωτών, διοργάνωσε την προηγούμενη εβδομάδα στο Λονδίνο η Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας.

Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον μοναδικό εξειδικευμένο tour operator για την Ελλάδα, Ionian & Aegean Islands Holidays, και συμμετείχαν 30 επαγγελματίες από τουριστικά γραφεία και ταξιδιωτικές πλατφόρμες που έχουν προγράμματα για την Ελλάδα (Intele Travel, Flee Winter, Not Just Travel, Travel Counsellors, The Putney Travel Company, Ultimate Destinations, Fabulicious Travels κ.ά.), συντάκτης του κορυφαίου επαγγελματικού τουριστικού περιοδικού Travel Weekly και εκπρόσωπος της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας Sky Express.

Τον προορισμό παρουσίασε η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, μέσω διαδραστικού παιχνιδιού με ερωτήσεις γνώσεων για την περιοχή, ενώ ένας προσκεκλημένος κέρδισε εβδομάδα διακοπών στον γραφικό παραθαλάσσιο οικισμό Πάου του Πηλίου, προσφορά του Ionian & Aegean Islands Holidays.

Η κ. Σκαρβέλη απηύθυνε πρόσκληση προς τους βρετανούς τουριστικούς πράκτορες να επισκεφθούν την περιοχή ώστε να γνωρίσουν από κοντά τις δραστηριότητες που προσφέρει, τη γαστρονομία της και την πολιτιστική παράδοση των γραφικών χωριών του Πηλίου, σε συνδυασμό με τις Σποράδες, τα Μετέωρα ή τον Όλυμπο.

Η δράση αποσκοπούσε στην ανάπτυξη και διεύρυνση των ελληνικών τουριστικών προϊόντων στη συγκεκριμένη αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς για το 2025 η πρόσβαση του συγκεκριμένου προορισμού από το Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιείται κυρίως μέσω της Σκιάθου.