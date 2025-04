Πληθωρισμός: Στο 3,1% στην Ελλάδα τον Μάρτιο – Σημαντική άνοδος στις τιμές των τροφίμων

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, o πληθωρισμός τον Μάρτιο στην Ελλάδα κατέγραψε μικρή άνοδο στο 3,1% από 3% τον Φεβρουάριο, 3,1% τον Ιανουάριο και 2,9% τον Δεκέμβριο του 2024. Ο δείκτης τροφίμων, ποτών και καπνού σημείωσε αύξηση πάνω από μία ποσοστιαία μονάδα ανεβαίνοντας στο 1,7% από 0,4% τον Φεβρουάριο.

Euro area #inflation expected to be 2.2% in March 2025, down from 2.3% in February 2025. Components: services +3.4%, food, alcohol & tobacco +2.9%, other goods +0.6%, energy -0.7% – flash estimate https://t.co/pdVwcFQa4w pic.twitter.com/q6e0f3Q7Ek

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 1, 2025