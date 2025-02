Πληθωρισμός: Πάνω από 3% τον Δεκέμβριο

Στη μηνιαία σύγκριση ωστόσο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), οι τιμές εμφάνισαν πτώση κατά 0,7%.

Για το σύνολο της ευρωζώνης, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε οριακά στο 2,5% ετησίως, από το 2,4% τον Δεκέμβριο (μετά το 2,2% του Νοεμβρίου).

Euro area #inflation expected to be 2.5% in January 2025, up from 2.4% in December 2024. Components: services +3.9%, food, alcohol & tobacco +2.3%, energy 1.8%, other goods +0.5% – flash estimate https://t.co/pcygk95Ufu pic.twitter.com/iE9IeWLOsu

