Eurostat: Κατέβασε ταχύτητα στο 2,9% ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο

Θετική ήταν η συνεισφορά της καθοδικής πορείας των τιμών στα τρόφιμα εν αντιθέσει με τον κλάδο της ενέργειας, όπου οι τιμές τον τελευταίο μήνα του 2024 κινήθηκαν ανοδικά.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, τα στοιχεία δείχνουν επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 2,4% από 2,2% τον Νοέμβριο, καταδεικνύοντας στους υπεύθυνους χάραξης της νομισματικής πολιτικής ότι μπορεί να είμαστε κοντά στον στόχο του 2%, ωστόσο ακόμα δεν έχει επιτευχθεί. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΚΤ ο στόχος για πληθωρισμό στο 2% μπορεί πράγματι να επιτευχθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Είναι χαρακτηριστικό ότι η άνοδος των τιμών φυσικού αερίου τις τελευταίες ημέρες αποτελεί μόνο ένα από τα στοιχεία ενός μεταβαλλόμενου σκηνικού που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο αυτή την προοπτική. Την ίδια ώρα πιθανή επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, μπορεί να υπονομεύσουν περαιτέρω τις προοπτικές.

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατέγραψε τον 9ο υψηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη. Πιο συγκεκριμένα στη χώρα μας παρατηρήθηκε μείωση στον ρυθμό ανόδου των τιμών σε τρόφιμα, ποτά και καπνό καθώς το Δεκέμβριο κατεγράφη μείωση 0,2% έναντι αύξησης 0,5% τον Νοέμβριο, 1% τον Οκτώβριο και 2,9% τον Σεπτέμβριο. Αντίθετα αύξηση είχαμε στον ρυθμό ανόδου των τιμών στην ενέργεια με τον σχετικό δείκτη στην Ελλάδα να διαμορφώνεται στο 0,7% έναντι μείωσης 2,3% τον Νοέμβριο. Αμετάβλητος παρέμεινε ο ρυθμός ανόδου των τιμών στον κλάδο των υπηρεσιών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 5,6% τους δύο τελευταίους μήνες του 2024.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο ρυθμός αύξησης των τιμών στον κλάδο των τροφίμων-ποτών και καπνού διατηρήθηκε αμετάβλητος στο 2,7%. Οι τιμές στις υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 4% έναντι 3,9% το Νοέμβριο. Ο πληθωρισμός του Δεκεμβρίου στα μη βιομηχανικά προϊόντα έτρεχε με ρυθμό 0,5% έναντι αύξησης 0,6% τον Νοέμβριο ενώ στην ενέργεια παρατηρείται αύξηση με ρυθμό 0,1% έναντι μείωσης 2% τον προηγούμενο μήνα.

Μεγαλύτερη από το αναμενόμενο ήταν αύξηση που κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Δεκέμβριο, καθώς σκαρφάλωσε στο 2,9% έναντι εκτίμησης για 2,6%. Όσον αφορά τον δομικό πληθωρισμό, δηλαδή χωρίς τις τιμές σε τρόφιμα και ενέργεια, διαμορφώθηκε στο 3,1% από 3% το Νοέμβριο.

Αλλά και στην Ισπανία ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε καθώς κατέγραψε αύξηση στο 2,8% το Δεκέμβριο από 2,4% το Νοέμβριο. Βασική αιτία της ανόδου ήταν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και, σε μικρότερο βαθμό, στα έξοδα αναψυχής και πολιτισμού.

Euro area #inflation expected to be 2.4% in December 2024, up from 2.2% in November. Components: services +4.0%, food, alcohol & tobacco +2.7%, other goods +0.5%, energy 0.1% – flash estimate https://t.co/PxWdwXm0bU pic.twitter.com/jhVLHXpnqE

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 7, 2025