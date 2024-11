Γ. Στουρνάρας: Νέες μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο και το 2025

Μιλώντας στο συνέδριο που διοργανώνει στην Αθήνα το Βloomberg, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι θεωρεί λογική μία μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο.

Για το 2025 ο κ. Στουρνάρας προέβλεψε νέες μειώσεις επιτοκίων εφόσον συνεχίσει ο πληθωρισμός την πτωτική του πορεία και υπό την αίρεση απρόβλεπτων εξελίξεων.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Στουρνάρας, υπό αυτά τα δεδομένα, το κόστος δανεισμού στο τέλος του 2025 θα μπορούσε να υποχωρήσει κοντά στο 2%.

Πάντως, ο κ. Στουρνάρας προειδοποίησε με φόντο την εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ ότι ενδεχόμενη αύξηση των δασμών θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην Ευρώπη.

The ECB is almost certain to cut interest rates by a quarter point in December, Yannis Stournaras says https://t.co/6eMQwKFBEp

— Bloomberg Markets (@markets) November 18, 2024