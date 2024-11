World Travel Market: Η έκθεση-βαρόμετρο για τις τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας – Παρούσα για τρίτη χρονιά η «Ν»

Η βιομηχανία τουρισμού άφησε οριστικά πίσω της τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, αντιστέκεται στις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις οικονομικές δυσκολίες και ατενίζει την επόμενη 10ετία με περισσή αισιοδοξία, καταγράφοντας διαδοχικά ρεκόρ.

Η φετινή World Travel Market, που διοργανώνεται στο Λονδίνο από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου, θα αποτελέσει για ακόμη μια χρονιά την έκθεση-βαρόμετρο για τις τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας και φυσικά της Ελλάδας.

Η WTM 2024 θα παρουσιάσει περίπου 4.000 εκθέτες, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών συμβούλων, ξενοδόχων, αερομεταφορών, τεχνολογικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων παγκόσμιας κλάσης. Θα υπάρχουν πάνω από 80 νέοι εκθέτες μαζί με περισσότερους από 135 Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού και έναν τεράστιο όγκο περιφερειών και πόλεων. Εκτιμάται πως ο αριθμός των επαγγελματιών που θα επισκεφθούν τη φετινή έκθεση θα ξεπεράσει τις 51.000.

Αξίζει να αναφερθεί πως η World Travel Market London, θα συνεισφέρει περίπου 200 εκατομμύρια στερλίνες στην οικονομία του Λονδίνου σε μόλις μια εβδομάδα.

Ευοίωνες προοπτικές για την επόμενη 10ετία

Το Διεθνές Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού προβλέπει ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον για την επόμενη δεκαετία. Έως το 2034, ο τομέας θα προσθέσει στην παγκόσμια οικονομία ένα εκπληκτικό ποσό 16 τρις δολαρίων, που θα αποτελεί το 11,4% του συνολικού ΑΕΠ.

Αυτή η ακμάζουσα βιομηχανία πρόκειται επίσης να αποτελέσει δυναμικό της δημιουργίας θέσεων εργασίας, παρέχοντας απασχόληση σε 449 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Σχεδόν το 12,2% του εργατικού δυναμικού. Ο κλάδος βρίσκεται στα πρόθυρα της πιο μεταμορφωτικής εποχής του, υποσχόμενος ευημερία, καινοτομία και σύνδεση σε μια κλίμακα πρωτοφανή.

Κορυφαίος συνεργάτης της WTM ο ΕΟΤ

Ο ΕΟΤ θα αποτελέσει κορυφαίο συνεργάτη της World Travel Market, μια συνεργασία που θα εξασφαλίσει θετική παγκόσμια έκθεση για την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας πως η Ελλάδα επενδύει πολλά για να διασφαλίσει ότι παραμένει ένας από τους κορυφαίους προορισμούς αναψυχής στον κόσμο.

Ο ΕΟΤ, οι περιφέρειες και οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων, των αερομεταφορών και άλλων επιχειρήσεων σχετικών με τον τουρισμό, θα παρουσιάσουν το ελληνικό προϊόν, τα προγράμματα ανάπτυξης, τις επενδύσεις και τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουν.

Παρούσα για τρίτη χρονιά η «Ν»

Η «Ν» θα είναι παρούσα, για τρίτη διαδοχική χρονιά, στη μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου τουρισμού, καταγράφοντας τα επιτεύγματα, τις εξελίξεις, τις τάσεις και τους προβληματισμούς της αγοράς. Η Ναυτεμπορική με τη δημοσιογραφική της ομάδα θα φιλοξενηθεί στο Περίπτερο του ΕΟΤ (N2 -220 και N2 -520) και θα καταγράψει τις συναντήσεις των εκπροσώπων του ελληνικού τουρισμού με ταξιδιωτικούς οργανισμούς και υψηλόβαθμα στελέχη της διεθνούς τουριστικής αγοράς.

Παράλληλα, με την πολυτελή αγγλόφωνη ειδική της έκδοση «Treasures of Greek Tourism – All Shades of Blue» θα αποτελέσει το βήμα και θα αναδείξει στους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες της Έκθεσης τους θησαυρούς του Ελληνικού Τουρισμού.