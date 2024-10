World Travel Market: Η Ναυτεμπορική στην καρδιά του παγκόσμιου τουρισμού

Η Ναυτεμπορική θα βρεθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην καρδιά της διεθνούς τουριστικής αγοράς, στην WTM London (5-7 Νοεμβρίου 2024), η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον επιδραστικές τουριστικές εκθέσεις στον κόσμο.

Ο θεσμός έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο τις τελευταίες τέσσερες δεκαετίες, αφού ξεκίνησε με 40 χώρες, 221 εκθέτες και 9.000 εμπορικούς επισκέπτες στο πρώτο WTM στο London Olympia το 1980.

Σήμερα έχει να επιδείξει περίπου 5.000 εκθέτες από 182 χώρες και περιοχές, καθώς και πάνω από 51.000 συμμετέχοντες.

Ως η πλέον πολυσύχναστη εμπορική έκθεση στον ταξιδιωτικό τομέα, μεγιστοποιεί την αξία του θεσμού και τις ευκαιρίες ανάπτυξης της αγοράς για τους προμηθευτές και τους αγοραστές σε όλη την αλυσίδα του τουρισμού. Οι πολυάριθμες εκδηλώσεις δικτύωσης θα ενισχύσουν το δυναμικό της αγοράς των προμηθευτών και θα δημιουργήσουν γόνιμο έδαφος για την άνθηση των επιχειρηματικών συμφωνιών.

Πού θα μας βρείτε

Η Ναυτεμπορική με τη δημοσιογραφική της ομάδα θα φιλοξενηθεί στο Περίπτερο του ΕΟΤ (N2 -220 και N2 -520) και θα καταγράψει τις συναντήσεις των εκπροσώπων του ελληνικού τουρισμού με ταξιδιωτικούς οργανισμούς και υψηλόβαθμα στελέχη της διεθνούς τουριστικής αγοράς.

Παράλληλα, με την πολυτελή αγγλόφωνη ειδική της έκδοση «Treasures of Greek Tourism – All Shades of Blue» θα αποτελέσει το βήμα και θα αναδείξει στους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες της Έκθεσης τους θησαυρούς του Ελληνικού Τουρισμού.