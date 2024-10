Λιανεμπόριο: Άνοδος 3% στον τζίρο τον Αύγουστο σε σύγκριση με πέρσι

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τον Αύγουστο ο τζίρος ανήλθε σε 3,72 δισ. ευρώ, έναντι των 3,61 δισ. ευρώ τον Αύγουστο 2023.

Ωστόσο, παρουσίασε μείωση 12,6% σε σχέση με τον Ιούλιο 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 4,25 δισ. ευρώ.

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου (Αύγουστος 2024)

Evolution of Turnover of Enterprises in Retail Trade (August 2024)

