Eurostat: Στο 3% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

Παρόλα αυτά, οι τιμές σε τρόφιμα, αλκοόλ και καπνικά προϊόντα κινήθηκαν ανοδικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το αποτέλεσμα, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, δείχνει επιβράδυνση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, στο 3% από 3,2% τον Αύγουστο. Πρόκειται για τον 4ο υψηλότερο πληθωρισμό σε επίπεδο ευρωζώνης.

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Εurostat, στην ευρωζώνη ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε νέα πτώση στο 1,8% από 2,2% τον Αύγουστο.

Στη χώρα μας παρατηρείται νέα άνοδος του πληθωρισμού των τροφίμων καθώς η αύξηση έφτασε στο 2,8% από 2% τον Αύγουστο, 1,4% τον Ιούλιο και 1,3% τον Ιούνιο. Μείωση είχαμε στον ρυθμό ανόδου των τιμών στην ενέργεια με τον σχετικό δείκτη στην Ελλάδα να διαμορφώνεται στο -1,1% από αύξηση 2,2% τον Αύγουστο. Επιβράδυνση καταγράφεται στον ρυθμό ανόδου των τιμών στον κλάδο των υπηρεσιών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 4,4% από 4,7% τον Αύγουστο.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο ρυθμός αύξησης των τιμών στον κλάδο των τροφίμων-ποτών και καπνού έφτασε στο 2,4% από 2,3% τον Αύγουστο. Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές στην ενέργεια οι οποίες μειώθηκαν περαιτέρω κατά 6% από 3% τον Αύγουστο. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, το Σεπτέμβριο κατέγραψαν μικρή άνοδο στο 4% έναντι αύξησης με ρυθμό 4,1% τον Αύγουστο.

Euro area #inflation expected to be 1.8% in September 2024, down from 2.2% in August. Components: services +4.0%, food, alcohol & tobacco +2.4%, other goods +0.4%, energy -6.0% – flash estimate https://t.co/46bCOvZNMl pic.twitter.com/5q6vurCV9G

