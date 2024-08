Eurostat: Νέα μικρή άνοδος του πληθωρισμού στο 3,1% τον Αύγουστο

Πρόκειται για τον 5ο υψηλότερο πληθωρισμό σε επίπεδο ευρωζώνης. Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Εurostat, στην ευρωζώνη ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε σημαντική πτώση στο 2,2% από 2,6% τον Αύγουστο.

Στη χώρα μας παρατηρείται νέα άνοδος του πληθωρισμού των τροφίμων καθώς η αύξηση έφτασε στο 1,8% τον Αύγουστο από 1,4% τον Ιούλιο και 1,3% τον Ιούνιο. Αύξηση στον ρυθμό ανόδου των τιμών κατεγράφη και στην ενέργεια με τον σχετικό δείκτη στην Ελλάδα να διαμορφώνεται στο 2,4% από 1,4% τον Ιούλιο. Αντίθετα μείωση κατέγραψε ο κλάδος των υπηρεσιών στο 4,7% από 5% που ήταν τον Ιούλιο. Όσον αφορά τον δομικό πληθωρισμό στην Ελλάδα, χωρίς δηλαδή τα τρόφιμα-ποτά-καπνικά και την ενέργεια, τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 3,7% από 3,8 τον Ιούλιο.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο ρυθμός αύξησης των τιμών στον κλάδο των τροφίμων-ποτών και καπνού έφτασε στο 2,4% τον Αύγουστο από 2,3% τον Ιούλιο. Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές στην ενέργεια οι οποίες μειώθηκαν κατά 3% από αύξηση 1,2% τον Ιούλιο. Μικρή άνοδο στο 4,2% κατέγραψαν οι υπηρεσίες από 4% στην ευρωζώνη τον Ιούλιο.

Σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού δείχνουν τα προκαταρκτικές στοιχεία για τις τρεις ισχυρές οικονομίες στην ευρωζώνη.

Έντονη επιβράδυνση, ξεπερνώντας στις προβλέψεις, κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Γερμανία. Ο εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έτρεξε με ρυθμό 2% υποχωρώντας αισθητά από το 2,6% του Ιουλίου. Στο 2,2% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη Γαλλία έναντι 2,7% τον Ιούλιο, καταγράφοντας χαμηλό 3ετίας.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία η επιβράδυνση αποδίδεται κυρίως στη σημαντική μείωση τιμών στην ενέργεια η οποία αντισταθμίστηκε από αυξήσεις στις τιμές υπηρεσιών, τροφίμων και βιομηχανικών προϊόντων. Ο πληθωρισμός στην Ισπανία υποχώρησε για τρίτο συνεχόμενο μήνα στο 2,4% από 2,9% τον Ιούλιο κυρίως εξαιτίας της μείωσης του κόστους σε καύσιμα, τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά.

Euro area #inflation expected to be 2.2% in August 2024, down from 2.6% in July. Components: services +4.2%, food, alcohol & tobacco +2.4%, other goods +0.4%, energy -3.0% – flash estimate https://t.co/Sk1SPtBU6b pic.twitter.com/WtROodAv4n

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) August 30, 2024