ΕΒΙΚΕΝ για κόστος ρεύματος: Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου

«Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέων, τονίζοντας ότι «τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν φαίνεται δεν επαρκούν».

«Όταν το 2021 όλες οι συμβάσεις της βιομηχανίας με σταθερές τιμές έσπασαν και γύρισαν σε χρέωση βάσει των ωριαίων τιμών του χρηματιστηρίου , η βιομηχανία αντέδρασε και κατήγγειλε ότι διαμορφώνονται συνθήκες χειραγώγησης των τιμών, μια και οι τιμές της χονδρεμπορικής μεταφέρονται αυτόματα στα τιμολόγια της λιανικής και οι καθετοποιημένοι παίκτες δεν έχουν κανένα ρίσκο. Μάταια όμως εις ώτα μη ακουόντων», συμπλήρωσε.

Και προσθέτει ότι «αρμόδιοι μας συνέστησαν να συνάψουμε μακροχρόνιες συμβάσεις με ΦΒ, ΡΡΑ, για να αντισταθμίσουμε τον κίνδυνο από τις μεταβολές των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, κάτι που η παρούσα κρίση αποδεικνύει τελείως αναποτελεσματικό καθώς με τη δύση του ηλίου τα ΦΒ δεν παράγουν αλλά και δημιουργείται χάσμα τιμών μεταξύ των τιμών τις ώρες με ηλιοφάνεια και τις ώρες χωρίς ηλιοφάνεια, αφού δεν υπάρχει αποθήκευση».

«Αστρονομικές τιμές»

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κοντολέων, «εδώ και δύο εβδομάδες οι βιομηχανίες της χώρας βρίσκονται αντιμέτωπες με αστρονομικές τιμές στις ώρες 20.00-22.00, περίπου στα 700-800€/MWH, εντοπισμένες σε 3 χώρες, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, τιμές που δεν δικαιολογούνται από αύξηση στο κόστος παραγωγής που δεν ξεπερνάει τα 150€/MWh (για όσους λιγνίτες λειτουργούν). Οι τιμές στο Hupex έπεσαν από σήμερα».

Σημειώνει μάλιστα ότι «κάποιοι παραγωγοί στη χώρα μας εκμεταλλεύονται την υψηλή κατανάλωση στα Βαλκάνια και πιθανόν πολύ υψηλές εξαγωγές στην Ουκρανία και κάποιες δυσλειτουργίες στις διασυνδέσεις και αποκτούν ουρανοκατέβατα κέρδη εις βάρος των ελλήνων καταναλωτών, πλήττοντας την παραγωγική βάση της χώρας.

Υπάρχει μελέτη την προηγούμενη εβδομάδα, που αναφέρει χαρακτηριστικά «On the Greek market, the last 2,000 MW of offered energy is now offered at much higher price than during the last week in hours H19-H24. Each day around 2,000 MW is offered on the Greek market in incremental steps, but the first step was offered at 190 EUR/MWh on 04.07.2024, at 300 EUR/MWh on 08.07.2024 and 530 EUR/MWh on 10.07.2024».

Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ καταλήγει στην δήλωσή του, επισημαίνοντας ότι «οι βιομηχανίες της χώρας αδυνατούν να μετακυλίσουν αυτό το κόστος. Καλούμε τους αρμοδίους να λάβουν μέτρα άμεσης επίλυσης του προβλήματος συμπεριλαμβανομένης και αποζημίωσης των βιομηχανιών».