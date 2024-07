Γ. Στουρνάρας: «Λογικές» 2 ακόμη μειώσεις επιτοκίων το 2024

«Λογικό» χαρακτήρισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννης Στουρνάρας να υπάρξουν δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους.

Μιλώντας στο Bloomberg, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την οικονομική επέκταση «ενισχύουν λίγο την υπόθεση για περαιτέρω μειώσεις».

«Προς το παρόν, δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων φέτος φαίνονται λογικές και συνεπείς με τις προβλέψεις μας. Είμαστε σε εξαιρετικά περιοριστικό έδαφος και θα συνεχίσουμε να είμαστε ακόμα κι αν έχουμε δύο ακόμη περικοπές εφέτος» συμπλήρωσε.

Recent data on inflation and economic expansion reinforce arguments for additional rate cuts by the European Central Bank, with two more this year about right, according to Governing Council member Yannis Stournaras. https://t.co/MqLDT5nEC5

— Bloomberg (@business) July 3, 2024