Eurostat: Αμετάβλητος στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο

Η πτώση του πληθωρισμού στα τρόφιμα αντισταθμίστηκε από την άνοδο των τιμών στις υπηρεσίες διατηρώντας αμετάβλητο τον δείκτη τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα στο 2,4% τον Ιούνιο.

Πρόκειται για τον 9ο χαμηλότερο πληθωρισμό σε επίπεδο ευρωζώνης. Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Εurostat, σε επίπεδο ευρωζώνης ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε οριακή πτώση στο 2,5% από 2,6% τον Μάιο.

Euro area #inflation expected to be 2.5% in June 2024, down from 2.6% in May. Components: services +4.1%, food, alcohol & tobacco +2.5%, other goods +0.7%, energy +0.2% – flash estimate https://t.co/9Kfk797fhj pic.twitter.com/IFcPkfFtOM

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) July 2, 2024