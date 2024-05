Σημαντική ελληνική παρουσία στη διεθνή έκθεση IFAT Munich

Mε 13 ελληνικές και 2 κυπριακές εταιρείες, όπως επίσης και με μια πολυπληθή Επιχειρηματική Αποστολή από την Ελλάδα και την Κύπρο έριξε αυλαία η κορυφαία Διεθνής Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας Πόλης, IFAT Munich 2024, που πραγματοποιήθηκε στις 13 με 17 Μαΐου στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου.

Ειδικότερα, οι ελληνικές εταιρίες, που έλαβαν μέρος στη διοργάνωση, είναι οι: ALPHADYNAMIC PUMPS SA, DIMTECH SA, DP PUMPS MANUFACTURERS S.A., ECOTECH Ltd., EMDOT SA, GKEKAS SAVVAS AND SON CO ”GEKASMETAL”, Helector S.A., IANIC S.A., LUBRICO A. TSAKALIS LTD, Papantonatos S.A. PXFLOW, Rotogran A.E.B.E., Sabo S.A., SOUTHSTAR S.A. και από την Κύπρο οι Lordos United Group και Spyros Houtris & Sons Ltd.

Επιπλέον στο πλαίσιο της IFAT Munich 2024 το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου, διοργάνωσε Επιχειρηματική Αποστολή, στην οποία συμμετείχαν 32 Διευθυντικά στελέχη και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από την ΕΥΑΘ, την ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη, την ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, την Περιφέρεια Αττικής, το Συμβούλιο Αποχέτευσης Λεμεσού Αμαθούντας από την Κύπρο και τις εταιρίες Thalis, Hellenic Waste Recycling, Thessalia Recycling, Circular Innovative Solutions, Meleccon, Diolkos 3d Software, File-Eco.

Όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις

Οι εκπρόσωποι των Φορέων και επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να κάνουν πολλές επαφές και συζητήσεις με ξένες εταιρίες, να ενημερωθούν για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες στην ανακύκλωση, στη διαχείριση υγρών-στερεών αποβλήτων και λυμάτων, σε μηχανήματα διαχωρισμού απορριμμάτων νέας γενιάς, σε έξυπνα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων, στον μικροβιολογικό καθαρισμό, στη βελτίωση ποιότητας νερού, στην παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, στην κάλυψη αναγκών για περιβαλλοντικά έργα υποδομών στην περιοχή τους, στις βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης έργων κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, κλπ.

Τα συμπεράσματα από τις επαφές ήταν θετικά, τόσο για τις δυνατότητες που έχουν ελληνικές επιχειρήσεις να εξάγουν την δική τους τεχνογνωσία και να εξασφαλίσουν συνέργειες με ξένες επιχειρήσεις όσο και να υιοθετηθούν στη χώρα μας καλές πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων, λυμάτων κι υδάτινων πόρων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία. Στην φετινή IFAT Munich μετείχαν 3.211 εκθέτες από 61 χώρες και την επισκέφθηκαν περισσότεροι από 142.000 επαγγελματίες επισκέπτες από 170 χώρες.