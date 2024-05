Φοροδιαφυγή, δωροδοκίες, εκβιασμοί: Οι ελεγκτές που θα ελέγχουν τους… ελεγκτές της ΑΑΔΕ

Στη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου η οποία αναλαμβάνει να παρακολουθεί τις εργασίες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Αυτό προβλέπει απόφαση του διοικητή της Αρχής Γιώργου Πιτσιλή με υπογραφή από τις 15 Μαΐου, λίγες ημέρες πριν αποκαλυφθεί το κύκλωμα στη ΔΟΥ Χαλκίδας.

Πρόκειται για εφαρμογή διάταξης του νόμου 4795/2021 η οποία προβλέπει ότι η Επιτροπή Ελέγχου εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, παρακολουθεί τις εργασίες της, και διασφαλίζει την ποιότητα του έργου της.

Βασικός στόχος είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ σε μία προσπάθεια να αποκλειστεί οποιοδήποτε περιστατικό που σχετίζεται με χρηματισμό, εκβιασμό κι άλλες παράνομες πρακτικές ενισχύοντας τους μηχανισμούς λογοδοσίας των δημόσιων λειτουργών.

Τριμελής η Επιτροπή Ελέγχου – Οι αρμοδιότητές της

Σύμφωνα με την απόφαση, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία μέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον απαιτείται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον διετή ελεγκτική εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται από άλλους φορείς του δημοσίου και δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την ΑΑΔΕ.

Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου εγγυάται την ανεξαρτησία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ, παρακολουθεί τις εργασίες της, διασφαλίζει την ποιότητα του έργου της, καθώς και ότι οι συστάσεις της λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Η Επιτροπή Ελέγχου, ως ανεξάρτητο σώμα, δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης και διοίκησης της ΑΑΔΕ. Η λειτουργία της ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της που εγκρίνεται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Η Επιτροπή ελέγχου λαμβάνει υπόψη τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O. και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ε.Ε.).

Όσον αφορά στη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, θα υπάρξει νέα απόφαση.