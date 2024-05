Θύματα του spaving: Η νέα παγίδα, του να ξοδεύουμε χρήματα για…να κάνουμε οικονομία

«Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Στην πραγματικότητα κανείς έμπορος δεν πρόκειται να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρήματα» ξεκαθάρισε

στο CBS MoneyWatch ο οικονομολόγος του LendingTree, Jacob Channel.

Ο όρος μπορεί να μην είναι γνωστός, αλλά οι πιθανότητες να έχει κάποιος υποπέσει στην παγίδα του spaving είναι μεγάλη.

Ως λέξη το “spaving” δημιουργήθηκε από το “Spending” και το “Saving” και περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία οι καταναλωτές καταλήγουν να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα νομίζοντας ότι στην πραγματικότητα εξοικονομούν χρήματα.

Παραδείγματα spaving

Χαρακτηριστικά παραδείγματα spaving είναι, η γνωστή «πρόσκληση» από τους λιανέμπορους του “Buy One, Get One με έκπτωση 50%”. Παρότι χρειαζόμαστε μόνο ένα προϊόν, η αγορά ενός δεύτερου, ακόμη και με γενναιόδωρη έκπτωση, επιβαρύνει το πορτοφόλι μας.

Ακόμη, η προτροπή «προσθέστε περισσότερα στο ηλεκτρονικό σας καλάθι αγορών, ώστε η παραγγελία σας να πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή», καταλήγει στο τελικό κόστος να ξεπερνάει το ποσό που σκοπεύατε να ξοδέψουμε.

«Παγίδα » είναι και η αγορά επιπλέον αντικειμένων για χρήση κουπονιού ή εκπτωτικού κωδικού

Το να ξοδεύεις χρήματα για να κάνεις …οικονομία, σπάνια ωφελεί τον καταναλωτή. Αντίθετα, τα έξυπνα τεχνάσματα μάρκετινγκ των εμπόρων πείθουν τους καταναλωτές ότι πρόκειται για ένα συμφέρον deal, ενώ συνήθως απλώς ανεβάζουν τις δαπάνες τους.

Οι εμπειρογνώμονες περιγράφουν το spaving ως μια ύπουλη τακτική μάρκετινγκ που είναι ως επί το πλείστον κακή για το πορτοφόλι των καταναλωτών.

Δεν είναι παράνομο, αλλά καλύτερα να έχουμε το νου μας

Σίγουρα, δεν υπάρχει τίποτα παράνομο σε αυτές τις προσφορές – οι έμποροι θέλουν να βγάλουν χρήματα, στο κάτω κάτω.

Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές φέρουν την ευθύνη να αποφασίσουν αν μια προσφορά αξίζει τον κόπο. Οφείλουν ωστόσο να είναι σε εγρήγορση για τα τεχνάσματα που τους ωθούν διακριτικά να υπερβάλουν σε δαπάνες.

«Οι έμποροι λιανικής πώλησης ανέκαθεν γνώριζαν αυτό το τέχνασμα και είναι πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν», δήλωσε η ειδικός σε θέματα προσωπικών οικονομικών Rachel Cruze στο CBS MoneyWatch.

«Είναι καλοί στο να ξέρουν πώς να δελεάζουν ψυχολογικά τους καταναλωτές».

Γιατί οι αγοραστές την «πατάνε»

Γιατί όμως οι καταναλωτές πέφτουν στην παγίδα να ξοδεύουν περισσότερα στο όνομα της εξοικονόμησης; Εν μέρει συχνά οφείλεται στο επονομαζόμενο σύνδρομο FOMO, στο φόβο δηλαδή να χάσει κανείς μια περιορισμένης διάρκειας προσφορά ή μια άλλη υποτιθέμενη ευκαιρία, δήλωσε στο CBS MoneyWatch η σύμβουλος οικονομικών Νικόλ Βικτόρια.

«Πρόκειται για την απέχθεια προς την απώλεια » δήλωσε στο CBS MoneyWatch.

Πώς να αποφύγετε το “spaving”

-Σε γενικές γραμμές, είναι συνετό να αγνοείτε τις προσφορές που σας καλούν να ξοδέψετε περισσότερα χρήματα από όσα είχατε προγραμματίσει. Είναι επίσης χρήσιμο να μην ξεχνάτε ότι οι έμποροι που βρίσκονται πίσω από τέτοιου είδους προσφορές έχουν μια αποστολή – να σας κάνουν να ξοδέψετε όσο το δυνατόν περισσότερα προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδά τους.

-Αποσυνδέστε την πιστωτική σας κάρτα από τις ιστοσελίδες λιανικής πώλησης. Η αποθήκευση πληροφοριών πληρωμής στο διαδίκτυο καθιστά εύκολο το ξόδεμα χρημάτων με μερικά μόνο κλικ. Σίγουρα, μπορεί να σας φαίνεται ταλαιπωρία να εισάγετε τον αριθμό της κάρτας σας και να ακολουθήσετε εκ νέου τη διαδικασία πληρωμής, αλλά αυτό είναι ακριβώς το είδος της φθοράς που μπορεί να σας δώσει χρόνο να το ξανασκεφτείτε

-Διαγράψτε τα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ειδοποιήσεις πωλήσεων σας προειδοποιούν για εκδηλώσεις και σας κατευθύνουν να ψωνίσετε σε ιστότοπους που δεν είχατε προγραμματίσει να επισκεφθείτε.

-Και ας είστε προσεκτικοί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – αν ακολουθείτε λογαριασμούς στο TikTok ή το Instagram που σας ενθαρρύνουν να ψωνίσετε (συχνά επειδή έχουν οικονομικό κίνητρο), αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες παρορμητικές αγορές.

-Θεσπίστε έναν κανόνα καθυστέρησης 24 ωρών, πριν προβείτε σε απρογραμμάτιστες αγορές.

naftemporiki.gr