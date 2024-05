Κομισιόν: Στο 2,2% ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος, στο 2,3% το 2025

Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνη τόσο φέτος όσο και το 2025. Οι εξαγωγές, οι επενδύσεις αλλά και οι ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να συμβάλλουν στην συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας, καθώς, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φέτος ο ρυθμός ανάπτυξης θα φτάσει στο 2,2% και στο 2,3% το 2025. Ο πληθωρισμός (εναρμονισμένος) εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 2,1% το επόμενο έτος ενώ το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία.

