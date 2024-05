Ακτιβίστριες στα 80 τους στοχεύουν τη Magna Carta

Δύο ακτιβίστριες του κλίματος στα 80 τους χρόνια έχουν βάλει στο στόχαστρο τη Magna Carta στη Βρετανική Βιβλιοθήκη.

Η αιδεσιμότατη Δρ Sue Parfitt, 82 ετών, και η Judy Bruce, μια 85χρονη συνταξιούχος καθηγήτρια βιολογίας, μπήκαν στη βιβλιοθήκη και προσπάθησαν να σπάσουν τη γυάλινη θήκη που προστατεύει το ιστορικό έγγραφο χρησιμοποιώντας σφυρί και καλέμι.

Το ζεύγος, από την ομάδα διαμαρτυρίας Just Stop Oil, κράτησε στη συνέχεια μια πινακίδα που έγραφε: «Η κυβέρνηση παραβιάζει το νόμο». Ακούστηκαν επίσης να ρωτούν: «Είναι η κυβέρνηση υπεράνω του νόμου;»

🚨 BREAKING: JUST STOP OIL BREAK MAGNA CARTA GLASS

🔥 Reverend Dr Sue Parfitt, 82, and Judy Bruce, 85, then glued their hands together, demanding an emergency plan to just stop oil by 2030.

✈️ Donate to help us take action at airports this summer — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/uYMsvULce2

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) May 10, 2024