30ετές ομόλογο: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Άνοιξε σήμερα, Τετάρτη, το πρωί, το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου 30ετούς ομολόγου, λήξης 15 Ιουνίου 2054.

Διαχειριστές της νέας κοινοπρακτικής έκδοσης είναι οι τράπεζες ΒNP Paribas SA, Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. και Τράπεζα Πειραιώς SA.

H αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο βρίσκεται στις 175 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap (κοντά στο 4,25%).

Έξοδος στις αγορές με ώθηση από τη θετική ψήφο του οίκου S&P

Όπως γράφει στο σημερινό της φύλλο η «Ν», ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει από σήμερα τουλάχιστον το 80% του ετήσιου προγράμματος δανεισμού της χώρας.

Μετά την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Standard and Poor’s, αλλά και τη δημοσίευση των δημοσιονομικών επιδόσεων από την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat -οι οποίες αποτύπωσαν καλύτερες του αναμενομένου επιδόσεις ειδικά όσον αφορά την πορεία του πρωτογενούς πλεονάσματος- κρίθηκε ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για τον ΟΔΔΗΧ να προχωρήσει στο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών.

Για μια ακόμη χρονιά, ο ΟΔΔΗΧ επιλέγει τη λύση της εμπροσθοβαρούς υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος δανεισμού, το οποίο για φέτος προβλέπει την άντληση 10 δισ. ευρώ. Προς το παρόν έχουν αντληθεί 5,2 δισ. ευρώ. Προηγήθηκε η έκδοση- «μαμούθ» των 4 δισ. ευρώ με 10ετές ομόλογο, αλλά και η «συλλογή» περίπου 1,2 δισ. ευρώ μέσα από τις επανεκδόσεις υφιστάμενων ομολόγων. Το ποσό που θα αντληθεί σήμερα από τις αγορές δεν μπορεί να προβλεφθεί καθώς η ζήτηση που θα εκδηλωθεί θα καθορίσει και το τελικό ποσό της άντλησης.

Είναι η πρώτη φορά που ο ΟΔΔΗΧ προγραμματίζει την έκδοση νέου ομολόγου 30ετούς διάρκειας μετά το 2021

Η 30ετής διάρκεια που επιλέγει ο ΟΔΔΗΧ είναι η πρώτη μετά το 2021 και επιλέγεται αφενός για να καλυφθεί η ζήτηση που υπάρχει στις αγορές και αφετέρου για να ενισχυθεί και η συγκεκριμένη καμπύλη.

Ουσιαστικά δεν υπάρχει πολύ μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα στην 30ετία, καθώς η έκδοση της 24ης Μαρτίου του 2021 ήταν ύψους 3,5 δισ. ευρώ, ενώ μεγάλο κομμάτι έχει αποκτηθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενίσχυσης της ρευστότητας.