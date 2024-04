9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Μεταμορφώνοντας τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο σε κόμβο συνδεσιμότητας

Με θεματική αφιερωμένη στη σημασία των υποδομών, επιστρέφει στην πόλη των Δελφών από την Τετάρτη έως το Σάββατο, 10-13 Απριλίου 2024, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το 9ο κατά σειρά

Επί τάπητος θα τεθεί το πώς οι πρόσφατες εξελίξεις μετατρέπουν σε κόμβο συνδεσιμότητας την περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου -γεωγραφικό σταυροδρόμι μεταξύ τριών ηπείρων και τριών θαλασσών.

Μεταξύ των ζητημάτων που θα συζητηθούν είναι ο ρόλος του Κάθετου Διαδρόμου στην ασφάλεια του εφοδιασμού της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το μέλλον της τεχνικής εργασίας στον ψηφιακό κόσμο που ανατέλλει, η σημασία της γεφύρωσης του χάσματος στις υποδομές και οι πιθανές λύσεις χρηματοδότησης του μέλλοντος, η σημασία των υποδομών στη μεταμόρφωση του τουρισμού και της βιομηχανίας για την επόμενη δεκαετία, αλλά και το πώς οι Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα μπορούν να επιταχύνουν τη συνδεσιμότητα και η σχέση της γεωπολιτικής με αυτήν.

Οι ομιλητές

Μεταξύ των ομιλητών ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαος Ταχιάος, ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Global Federation of Competitiveness Councils, Chad Evans, ο πρώην Αμερικανός Πρέσβης των Η.Π.Α. στο Αφγανιστάν, Karl W. Eikenberry, ο Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Γιώργος Νούνεσης, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTRAKAT, Αλέξανδρος Εξάρχου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιάννης Παράσχης, ο Γενικός Διευθυντής της IBM Ελλάδος & Κύπρου, Νίκος Μανιάτης, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Unicredit, Θάνος Μπαμπανίκας, ο μη Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ian Andrews, ο Διευθύνων Σύμβουλος Επενδύσεων και Corporate and Investment Banking της Bank of America, Iossif Kiouroukoglou, ο Επικεφαλής Στρατηγικής και IR του Intrakat Group, Λουκάς Καραλής, ο Διευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Power Sub Link SA, Γιώργος Παχατουρίδης, ο Partner του Lambadarios Law Firm, Γιάννης Κουρνιώτης, το Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Μάνος Μουστάκας, ο Σύμβουλος του 3SI Investment Fund του Amber Infrastructure, Christian Roy, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ancora L&G, Josh Parker, ο Πρόεδρος της Thess INTEC, Νίκος Ευθυμιάδης, η συνιδρύτρια και Γενική Γραμματέας του Center for China and Globalization, με έδρα το Πεκίνο, Mabel Lu Miao, ο Ομότιμος Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολογίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Malcolm R Currie του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια, C. L. Max Nikias, ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Tsinghua, στο Πεκίνο, Tang Xiaoyang, και ο Καθηγητής Στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Αθανάσιος Πλατιάς.