ΕΕ: Υιοθετήθηκε η οδηγία για τους εργαζόμενους της gig οικονομίας

Οι νέοι νόμοι που αποσκοπούν στη βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ΕΕ που εργάζονται στην gig οικονομία και έχουν συνάψει συμβόλαια με εταιρείες όπως η Uber κέρδισαν την υποστήριξη της πλειοψηφίας των κρατών μελών.

Η νομοθεσία είχε μπλοκαριστεί από μια ομάδα χωρών τον περασμένο μήνα, όταν η Γαλλία δήλωσε ότι δεν μπορούσε να υποστηρίξει το κείμενο που βρισκόταν στο τραπέζι και η Γερμανία απείχε. Η Εσθονία και η Ελλάδα απείχαν προηγουμένως, αλλά τώρα ψήφισαν υπέρ.

Αλλά τη Δευτέρα, ένα συμβιβαστικό κείμενο που προωθήθηκε από το Βέλγιο πέρασε το νόμο από τη γραμμή, δίνοντάς του μια τελευταία ευκαιρία να περάσει πριν από τη λήξη των νομοθετικών διαδικασιών λόγω των επικείμενων ευρωεκλογών.

Η βελγική προεδρία ανακοίνωσε την πρόοδο κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής των υπουργών Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας στις Βρυξέλλες.

Η οδηγία θα καταστήσει τη χρήση αλγορίθμων στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων πιο διαφανή, διασφαλίζοντας ότι τα αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολουθούνται από εξειδικευμένο προσωπικό και ότι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να αμφισβητούν τις αυτοματοποιημένες αποφάσεις. Θα βοηθήσει επίσης στον σωστό προσδιορισμό του εργασιακού καθεστώτος των ατόμων που εργάζονται για πλατφόρμες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα εργασιακά δικαιώματα που δικαιούνται.

«Αυτή είναι μια σημαντική ημέρα για τους εργαζόμενους στην gig economy», δήλωσε μετά την ψηφοφορία ο επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νικολά Σμιτ, υπεύθυνος για τον φάκελο. Η οδηγία πρέπει τώρα να επικυρωθεί επίσημα από το Συμβούλιο και την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – κάτι που δεν αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα. Οι χώρες θα έχουν στη συνέχεια δύο χρόνια για να ενσωματώσουν τη νομοθεσία στα εθνικά τους συστήματα.

