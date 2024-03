Eurostat: Επιμένει σταθερά στο 3,2% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Με τις τιμές των τροφίμων να αποτελούν το βασικότερο πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός στη χώρα μας παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,2% σε σχέση με τον πρώτο μήνα του 2024. Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Εurostat, σε επίπεδο Ευρωζώνης κατεγράφη μείωση του πληθωρισμού στο 2,6% από 2,8% τον Ιανουάριο.

Στη χώρα μας παρατηρείται μία επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου του πληθωρισμού των τροφίμων, καθώς η αύξηση έφτασε στο 5,8% από 7,1% τον Ιανουάριο. Επιβράδυνση στο ρυθμό μείωσης σημειώθηκε στον τομέα της ενέργειας, με τις τιμές να υποχωρούν κατά 2,8% τον Φεβρουάριο από πτώση 6,1% τον Ιανουάριο. Αύξηση 3,5% σημείωσαν οι υπηρεσίες (από 3,3% τον Ιανουάριο), ενώ ο ρυθμός ανόδου των μη βιομηχανικών προϊόντων περιορίστηκε στο 1,8% από αύξηση 2,4% τον Ιανουάριο

Όσον αφορά τον δομικό πληθωρισμό στην Ελλάδα, χωρίς δηλαδή τα τρόφιμα-ποτά-καπνικά και την ενέργεια, τον Φεβρουάριο κατέγραψε μικρή υποχώρηση στο 3% από 3,1% τον Ιανουάριο.

Euro area #inflation expected to be 2.6% in February 2024, down from 2.8% in January. Components: food, alcohol & tobacco +4.0%, services +3.9%, other goods +1.6%, energy ‑3.7% – flash estimate https://t.co/YnGvmjod8x pic.twitter.com/19eXjls5TE

