Ecofin: «Λευκός καπνός» για το Σύμφωνο Σταθερότητας – Η εξαίρεση για τις αμυντικές δαπάνες

Σε συμφωνία για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης (Σύμφωνο Σταθερότητας) κατέληξε την Τετάρτη το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. (ECOFIN).

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. άρχισαν να συνεδριάζουν στις 5 μ.μ. ώρα Ελλάδας μέσω τηλεδιάσκεψης και η συμφωνία ανακοινώθηκε από την ισπανική προεδρία δύο ώρες αργότερα.

«Άλλο ένα ιστορικό ορόσημο επέτυχε η ισπανική προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.», ανέφερε σε ανάρτησή της στο «Χ», η ισπανική προεδρία και πρόσθεσε: «Το Συμβούλιο της Ε.Ε. συμφώνησε στους νέους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, με κανόνες που είναι ισορροπημένοι, ρεαλιστικοί και κατάλληλοι να αντιμετωπίσουν τις παρούσες και τις μελλοντικές προκλήσεις».

Another historic landmark under @eu2023es!@EUCouncil has agreed on a new Economic governance framework that ensures both stability and growth, with rules that are:

🔹 Balanced

🔹 Realistic

🔹 Fit for present and future challenges#EU2023ES pic.twitter.com/NeHAZw9RFx

— Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) December 20, 2023