Οφειλές Δημοσίου: Στη δημοσιότητα από το 2026 η λίστα των φορέων που χρωστούν σε ιδιώτες

«Τάξη» στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες επιδιώκει να βάλει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στις αρχές του 2026 αναμένεται να δοθεί, για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, αναλυτική λίστα τόσο με τους φορείς του Δημοσίου που χρωστούν σε ιδιώτες για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, δηλαδή έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, όσο και τους λόγους για τους οποίους καταγράφεται καθυστέρηση στην πληρωμή.

Η σχετική λίστα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα στις αρχές του 2026. Αυτή την περίοδο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει δημιουργήσει νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων από ιδιώτες προς φορείς του Δημοσίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η στατιστική ανάλυση των στοιχείων και η επεξεργασία των δεδομένων εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε μία σαφή αποτύπωση της κατάστασης στις αρχές του 2026. Τότε, θα υπάρχει πλήρης και τεκμηριωμένη εικόνα σχετικά με:

το ποιοι φορείς έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών

το ύψος των οφειλών τους, και

τους λόγους για τους οποίους οι πληρωμές καθυστερούν, παρότι τα απαιτούμενα κονδύλια υπάρχουν και έχουν ήδη καταγραφεί στο δημόσιο χρέος.

Αυστηρή εποπτεία στους ασυνεπείς

Όπως επεσήμαιναν αρμόδιες πηγές, η αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες και επιχειρήσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το ζήτημα απασχόλησε τον Κυριάκο Πιερρακάκη από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων της τον περασμένο Μάρτιο, καθώς πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα που επηρεάζει τη ρευστότητα της αγοράς και την αξιοπιστία του κράτους.

Όσοι φορείς αποδεικνύονται ασυνεπείς θα τελούν υπό αυξημένη εποπτεία, ενώ τα σχετικά στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση. Στόχος είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και, κυρίως, της συνέπειας του Δημοσίου απέναντι στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

«Από την πρώτη μέρα αυτό με έχει απασχολήσει πολύ και εμένα και την ομάδα μου στο Υπουργείο Οικονομικών, οπότε έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνικό επιτελείο. Μαζεύουμε για αρχή τα στοιχεία. Αυτό το είχα διαπιστώσει και ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης : Ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς να το μεταρρυθμίσεις. Και εγώ θα σας πω δεν μπορείς και να το διαχειριστείς καν. Οπότε εδώ μετράμε όλα τα τιμολόγια και κάνουμε μια καταγραφή οργανισμό-οργανισμό» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι.

Στα 2,95 δισ. τα ληξιπρόθεσμα

Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στα τέλη Αυγούστου οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν στα 2,954 δισ. ευρώ από 2,809 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. Οι οφειλές των νοσοκομείων αυξήθηκαν κατά 129 εκατ. ευρώ σε ένα μήνα, φτάνοντας στα 1,62 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, έναντι 1,49 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.

Μόνο ο ΕΟΠΥΥ κατέγραψε ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 305 εκατ. ευρώ, έναντι 271 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. Το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι τα στοιχεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνουν μεικτά ποσά, καθώς εκκρεμεί ο συμψηφισμός rebate και clawback που συνήθως γίνεται προς το τέλος του έτους.

Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης συνολικά οφείλουν 651 εκατ. ευρώ, έναντι 623 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. Η τοπική αυτοδιοίκηση αύξησε τις οφειλές της σε 251 εκατ. ευρώ (από 247 εκατ. ευρώ).