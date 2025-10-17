Logo Image

Κυρ. Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αναμένει μεγαλύτερη ανάπτυξη το 2026, ξεπερνώντας τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης

Οικονομία & Αγορές

Κυρ. Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αναμένει μεγαλύτερη ανάπτυξη το 2026, ξεπερνώντας τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών από την Ουάσιγκτον στο διεθνές πρακτορείο Reuters.

Μήνυμα για περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές σε ολόκληρη την Ευρώπη προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική, απευθύνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε από την Ουάσιγκτον στο διεθνές πρακτορείο Reuters.

Η Ευρώπη χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας προκειμένου να εξασφαλίσει περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές και η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο ορισμένων εξ αυτών, δήλωσε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι «υπάρχει τεράστιο κόστος ευκαιρίας αν δεν το πράξουμε, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε απόφαση χάραξης πολιτικής στην Ένωση».

Με αφορμή τη συζήτηση αυτή, ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε τη στήριξη της κυβέρνησης στην πρόταση εξαγοράς του ελληνικού Χρηματιστηρίου από τη Euronext. «Η συμφωνία θα προσφέρει στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά και στην ελληνική οικονομία, πρόσβαση σε μια πολύ ευρύτερη δεξαμενή ρευστότητας» .

Αναφερόμενος στην ανάγκη περαιτέρω συγχωνεύσεων και εξαγορών, ο υπουργός τόνισε ότι «υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες εταιρείες στην Ελλάδα που χρειάζεται να αναπτύξουν περαιτέρω συνέργειες, είτε εξαγοράζοντας εταιρείες στην Ευρώπη και διεθνώς, είτε το αντίστροφο». Ενδεικτικό παράδειγμα, είπε, αποτελεί ο τομέας των υποδομών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Σπάει τα κοντέρ ο χρυσός: Πάνω από τα 4.300 δολάρια η ουγγιά – «Ο φόβος μεταδίδεται γρήγορα», το δίδαγμα του 1970

Σπάει τα κοντέρ ο χρυσός: Πάνω από τα 4.300 δολάρια η ουγγιά – «Ο φόβος μεταδίδεται γρήγορα», το δίδαγμα του 1970

Απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου για τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026, ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι τα έργα του Ταμείου θα έχουν δευτερογενείς παραγωγικές επιδράσεις (spillover effects) που θα συνεχιστούν για χρόνια. Πρόσθεσε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούν επίσης κινητήρια δύναμη και όπως είπε χαρακτηριστικά: «η μεγαλύτερη πρόκληση από εδώ και πέρα είναι πώς θα αυξήσουμε περαιτέρω τις επενδύσεις».

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο υπουργός αναφέρθηκε στις προοπτικές της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αναμένει μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης το 2026, ξεπερνώντας τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube