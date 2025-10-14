Νέος πόλεμος Τραμπ με Κίνα: Εμπάργκο στο μαγειρικό λάδι λόγω σόγιας

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την αναστολή των αγορών αμερικανικής σόγιας από την Κίνα ως «οικονομικά εχθρική πράξη», προειδοποιώντας ότι η χώρα του θα μπορούσε με τη σειρά της να σταματήσει να αγοράζει μαγειρικό λάδι από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

«Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να τερματίσουμε τις συναλλαγές με την Κίνα που σχετίζονται με το μαγειρικό λάδι και άλλα στοιχεία του εμπορίου, ως αντίποινα», δήλωσε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Όπως έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος πιστεύει ότι η Κίνα διαπράττει μια «οικονομικά εχθρική πράξη» «μη αγοράζοντας σκόπιμα τη σόγια μας και προκαλώντας δυσκολίες στους καλλιεργητές σόγιας μας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε επίσης: «Για παράδειγμα, μπορούμε εύκολα να παράγουμε μόνοι μας μαγειρικό λάδι, δεν χρειάζεται να το αγοράζουμε από την Κίνα».

Η τελευταία έντονη κριτική κριτική του Προέδρου των ΗΠΑ έρχεται μετά από την πρόσφατη σειρά επικριτικών σχολίων που έκανε για την Κίνα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση των συνεχιζόμενων εμπορικών συνομιλιών και στέλνοντας τις μετοχές σε περιδίνηση.

Οι μετοχές κατρακύλησαν την περασμένη Παρασκευή, αφότου ο Τραμπ απείλησε να αυξήσει μαζικά τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές ως αντίποινα για τους νέους ελέγχους εξαγωγών που επέβαλε η Κίνα στα σπάνια ορυκτά.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει επιπλέον δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές από την 1η Νοεμβρίου. Ωστόσο, την Κυριακή, ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να μετριάζει την επιθετική ρητορική του, γράφοντας: «Μην ανησυχείτε για την Κίνα, όλα θα πάνε καλά!»