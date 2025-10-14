Οι παραδόσεις του Airbus A320 ξεπέρασαν για πρώτη φορά του Boeing 737

Για πρώτη φορά, το Airbus A320 ξεπέρασε το Boeing 737, το παλαιότερο αεροσκάφος «ενός διαδρόμου» του αμερικανικού γίγαντα παραγωγής αεροσκαφών, όσον αφορά τις παραδόσεις όλων των εποχών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν.

Τα τελευταία στοιχεία της Boeing δείχνουν ότι παρέδωσε 40 αεροσκάφη 737 MAX τον Σεπτέμβριο, ανεβάζοντας τις παραδόσεις αυτού του τύπου αεροσκαφών αποκαλούμενα «ενός διαδρόμου» σε 12.254 από την εισαγωγή του αεροσκάφους το 1968.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, η Airbus είχε παραδώσει 12.257 αεροπλάνα «μονού διαδρόμου». Η παραγωγή της Airbus τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά το 1988 και είναι πλέον το πιο δημοφιλές αεροπλάνο που έχει αγοραστεί ποτέ.

Με τον όρο αεροσκάφη «ενός διαδρόμου» αποκαλούνται τύποι αεροπλάνων στενής ατράκτου και με ένα διάδρομο στην καμπίνα επιβατών, όπως το Boeing 737 και το Airbus A320.

Αυτά τα αεροσκάφη, σχεδιασμένα για πτήσεις μικρών έως μεσαίων αποστάσεων με έναν διάδρομο, καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικά για τις υπερατλαντικές διαδρομές λόγω του χαμηλότερου λειτουργικού κόστους τους σε σύγκριση με τα αεροσκάφη ευρείας ατράκτου.