Πετρέλαιο Θέρμανσης: Με ποια τιμή εκκίνησης ξεκινά η διάθεσή του

Χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με παράγοντες της αγοράς να τοποθετούν, με τα έως τώρα δεδομένα, την τιμή εκκίνησης στο 1 με 1,10 ευρώ το λίτρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από την τιμή του διυλιστηρίου, η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εξαρτάται και από μία σειρά άλλων παραγόντων όπως φόρους, δασμούς, το περιθώριο κέρδους της εταιρίας, του πρατηριούχου και του μεταφορέα, καθώς και από τον ΦΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της νέας χρονιάς 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους θα υπαχθούν σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ κατά 30%. Στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης αυτή η φοροελάφρυνση μεταφράζεται σε μείωση κόστους κατά 7 λεπτά περίπου το λίτρο.

Περί τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται και η υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει τη διαδικασία, τις προθεσμίες και τις λεπτομέρειες για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης για πάνω από 1 εκατ. δικαιούχους. Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει τον Νοέμβριο με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως τις αρχές Δεκεμβρίου ώστε η προκαταβολή του επιδόματος να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Το οικονομικό επιτελείο δεν φαίνεται να σχεδιάζει να προχωρήσει σε αλλαγές στα κριτήρια και τα ποσά που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι. Δηλαδή το ύψος του επιδόματος θέρμανσης θα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια ενώ στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα υπάρχει όριο τζίρου έως 80.000 ευρώ ετησίως.

Δικαιούχοι

Το επίδομα χορηγείται σε όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης κι άλλα είδη καυσίμων θέρμανσης, θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια, για τα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Επιπλέον, όσοι χρησιμοποιούν καυσόξυλα για να θερμανθούν, το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος κλιματικός συντελεστής των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων και ο αντίστοιχος κλιματικός συντελεστής να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Από τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για κατανάλωση καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) εξαιρούνται όλοι οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στις μητροπολιτικές περιοχές Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης καθώς και οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στον Δήμο Ιωαννίνων. Για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

Εξαιρέσεις

Από τη χορήγηση του επιδόματος εξαιρούνται :

α) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου

β) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται,

γ) τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο Ι.Χ. ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των 2 αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε καθεστώς εθελούσια ακινησία. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα που βρίσκονται σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής,

δ) τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη,

ε) τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες,

στ) οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται επίδομα για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρούνται της χορήγησης οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων της παρούσας απόφασης.

Κριτήρια

Τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται να λάβουν επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

α. Εισοδηματικά:

* Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού των τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

Εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων τέκνων, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

β. Ακίνητη περιουσία

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2024, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.