Ψηφίδες διεθνούς οικονομίας, γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής

«Το μεγάλο πλεονέκτημα του βιβλίου αυτού είναι η επικαιρότητα και η ευρύτητα της θεματολογίας του. Ειδικότερα οι παγκόσμιες οικονομικογεωπολιτικές εξελίξεις, αναταράξεις και ανακατατάξεις, η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, η ρωσοουκρανική σύγκρουση, η ελληνοτουρκική γεωπολιτική κρίση (Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος, Ανατολική Μεσόγειος), τα ενεργειακά προβλήματα και η κλιματική αλλαγή, θίγονται αντικειμενικά, σφαιρικά και ποικιλότροπα, χωρίς παρωπίδες και ιδεοληψίες.

Αναλύονται θέματα που αφορούν κυρίως την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Η.Π.Α., την Κίνα, τη Ρωσία, καθώς και άλλες μεγάλες δυνάμεις της πολιτικής και οικονομικής διεθνούς σκηνής. Επίσης εξετάζονται οι τρόποι με τονς οποίους αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις στο πλαίσιο της παγκοαμιοποιημένης οικονομίας, σε συνθήκες ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά παράλληλα κλιματικής και υγειονομικής κρίσης». (Καθηγητής Ιωάννης Θ. Μάζης)

Το έργο αυτό θα έχει χρησιμότητα για φοιτητές οικονομικών και πολιτικών οπουδών, ερευνητές, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και, γενικά, πνευματικούς ανθρώπους, δημοσιογράφους, διπλωμάτες, πολιτικούς, οικονομολόγους, επιχειρηματίες, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται με την Τουρκία ως σύνολο και ειδικότερα με την οικονομία και την οικονομική της πορεία διαχρονικά και κυρίως τα τελευταία χρόνια. Θα είναι σημαντικό, όμως, και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί, να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να αναζητήσει συμπεράσματα, προτάσεις πολιτικής και λύσεις για τρέχοντα θέματα που ταλανίζουν την ελληνική, την ευρωπαϊκή και γενικότερα τη διεθνή οικονομία, σε περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας.

Η υγειονομική κρίση που έχει ξεσπάσει στις αρχές του 2020 με την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19), δημιουργεί νέα, αχαρτογράφητα δεδομένα στη διεθνή οικονομία. Διαταράσσει τις διεθνείς εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις και επιφέρει μια σοβαρότατη και βαθύτατη οικονομική κρίση με άγνωστη χρονική διάρκεια και ραγδαίες, απρόβλεπτες συνέπειες σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο ρωσοουκρανικός πόλεμος που άρχισε το 2022 επιδεινώνει την κλυδωνιζόμενη διεθνή οικονομία, οδηγεί σε ταχεία άνοδο των τιμών των φυσικών πόρων, προκαλώντας μεγάλη ενεργειακή κρίση. Συντείνει στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, των παραγόμενων προϊόντων και συνακόλουθα του πληθωρισμού, επιβραδύνει τις οικονομίες και καλλιεργεί βάσιμους ψόβους για μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση, που θα πλήξει κυρίως τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα.

Η παγκοσμιοποίηση (globalization). η πρόοδος των τεχνολογιών αιχμής (cutting – edge technologies), της ψηφιακής οικονομίας (digital economy) και των βιοεπιστημών (biosciences), η κλιματική αλλαγή και οι αδυσώπητοι γεωοικονομικοπολιτικοί, γεωστρατηγικοί, ενεργειακοί και επιχειρηματικοί ανταγωνισμοί, προσδίδουν τεράστια δυναμική στις παγκόσμιες εξελίξεις, μεταβάλλουν ταχύτατα τα δεδομένα, καθιστώντας το μέλλον απρόβλεπτο, αβέβαιο, συναρπαστικό και επιβεβαιώνουν περίτρανα τη ρήση του Ηράκλειτου ότι «τα πάντα ρει»… (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τις Εκδόσεις Λειμών στην Αθήνα (Νικηταρά 2-4, τηλ. 2103227323), από το βιβλιοπωλείο Πολιτεία, Ιανός, skroutz, shopflix, public κ.ά.

Το βιβλίο αναφέρεται σε επίκαιρα ζητήματα διεθνούς οικονομίας, γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής και σε θέματα που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα, οικονομία, επιχειρηματικότητα και γεωπολιτική κατά την μνημονιακή και μεταμνημονιακή εποχή, καθώς και σε προτάσεις πολιτικής για τρέχοντα ζητήματα.

Θεματολογία: Διεθνής και ευρωπαϊκή οικονομική, ενεργειακή, κλιματική, υγειονομική κρίση, ρωσοουκρανικός πόλεμος, ελληνική και τουρκική οικονομία από το 2010 και μετά, ελληνοτουρκικά, Κύπρος, επιχειρηματικότητα, νεοφυείς εταιρείες, καινοτομία, επιμελητήρια, εξωστρέφεια, οικονομική διπλωματία, βιομηχανία, τουρισμός, ναυτιλία, ενεργειακές εξελίξεις, μεγάλα έργα στην Ελλάδα (επένδυση στο Ελληνικό, αγωγός TAP κ.ά.) δημογραφικό, μετανάστευση των Ελλήνων, Ελγίνεια μάρμαρα και πολλά άλλα που ενδιαφέρουν κάθε πολίτη.

Επίκαιρο, πολυθεματικό και κατανοητό βιβλίο για όλους τους Έλληνες.